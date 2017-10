adidas Outdoor – Supertrekking Original LTD Schuh

Im Sommer 2010 wird dieser Schuh seine Auferstehung feiern und zwar in einer limitierten Edition von 1978 Exemplaren. Jedes einzelne Exemplar ist dabei mit einer eigenen Nummer versehen. Der Schuh wird heute wie vor über 30 Jahren in Deutschland produziert, mit der legendären Noppenprofil-Struktur und besteht dabei aus feinstem Vollleder. Mein Vater hatte sich diesen Schuh seinerzeit zugelegt und ich durfte ihn dann mit dem Erreichen der gleichen Schuhgröße ausführen, bis er nicht mehr zu gebrauchen war 🙂 Also Augen auf nächstes Jahr, wenn ihr ein Paar des ‚SUPER TREKKING ORIGINAL LTD‚ ergattern wollt. Nachfolgend noch ein paar Auszüge aus der Pressemitteilung:

adidas Outdoor und Reinhold Messner haben ihre erfolgreiche Partnerschaft erneuert und eine intensivere Zusammenarbeit u.a. zum Thema Produktentwicklung vereinbart. 1978 arbeiteten adidas und Reinhold Messner bereits zusammen. Aus der gemeinsamen Vision, einen besonders leichten Bergschuh zu entwickeln, entstand der Schuh ‚SUPERTREKKING‚, der erste sogenannte Leicht-Trekkingschuh. Eine Innovation, die dieses Segment maßgeblich begründete und nachhaltig beeinflusste. Dieser Schuh begleitete Reinhold Messner auf seiner Expedition innerhalb der er als erster Mensch ohne Sauerstoffgerät die Spitze des Mount Everest erreichte. Der Trekkingschuh, den Messner bis zum Basecamp trug, wurde so zum Bestseller und Mythos in der Outdoorszene.



2010 wird adidas mit dem Konzept ‚SUPERTREKKING‚ eine Neuauflage des erfolgreichen Schuhs präsentieren und die Philosophie die hinter der damaligen Entwicklung stand nun auch auf Bekleidung und Rucksäcke übertragen – leicht, reduziert und funktionell – all you need and nothing more.

Die Grundidee ist wiederum ein leichter Bergstiefel in Volllederausstattung, die Umsetzung ist wie damals sehr innovativ. Traxion® als neue Sohlenlösung von adidas Outdoor bietet optimalen Grip bei allen Bedingungen, eine spezielle Nylon-Platte sorgt für Unterstützung im Vorfuß, um dem Schuh mehr Stabilität zu geben – die herausragende Innovation jedoch ist der Einsatz unserer FORMOTION™ Technologie im Fersenbereich, um auch bei längeren Trekking Touren sicherer, ermüdungsärmer und damit verletzungsfrei zu wandern. Feinste Ledermaterialien und eine GORE-TEX®-Membran vollenden die Neuauflage des legendären Trekking-Schuhs, den es von Anfang an auch in einer speziellen Damenversion geben wird.

Trekking stellt bei adidas neben den Aktivitäten Mountain Sports, Hiking, Nordic Walking, Winter Sports und Water Sports eine Fokuskategorie im Outdoorbereich dar. Die aktuellen adidas Produkte vereinen leichteste Materialien, funktionelle Schnitte, moderne Designs und innovative Technologien. Für jede Aktivität und für jeden Sportler gibt es die passende Ausrüstung.

Neben Reinhold Messner ist adidas Partner der Kletterer Alexander und Thomas Huber (Huber Buam), von Beat Kammerlander und Angelica Lind.