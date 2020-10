Beeindruckende Bilder und “Instagram-fähige” Motive will vermutlich jeder von der letzten Berg- oder Wandertour mit nach Hause bringen. Doch neben der Qual der Wahl des eigentlichen Ziels stellt sich immer auch die Frage, wo lauern die besten Fotospots, um unvergessliche Momente mit der Kamera festhalten zu können. Einige davon kennt der Anbieter von Foto-Workshops, Marius Schwager, ganz genau. Und vermutlich noch weitaus mehr, als er für Hobby- wie auch Profi-Fotografen jeder Couleur in seinem neuen Buch zusammengetragen hat. Das Spektrum der Touren deckt dabei eine möglichst große Bandbreite ab, wodurch für jeden etwas dabei sein sollte – ob nun für normal sportliche Menschen oder etwas ambitioniertere Bergsportler. So reicht das Angebot von der entspannten Einsteigertour in Innsbruck über tagfüllende, schwierigere Bergwanderungen bis hin zu einem langen Klettersteig als schwierigste Route.

Insgesamt 30 Wandertouren werden auf den 194 Seiten mitsamt detaillierter Wegbeschreibung, topografischen Karten und GPS-Koordinaten vorgestellt. 30 Foto-Spots, die Lust machen sollen, das eigene Erleben nach der Rückkehr mit einzigartigen Aufnahmen Revue passieren lassen zu können. Doch der Leser erfährt nicht nur, wie er zu den schönsten Fotolocations der West- und Ostalpen kommt und sich per GPS-Download sogar offline mithilfe seines Smartphones zu den heiß begehrten Motiven navigiert. Ebenso gibt der Autor zahlreiche praktische Hinweise und durchdachte Tipps rund ums Fotografieren, die er sich während seiner langjährigen Arbeit als Fotograf im Bereich des Outdoorsports angeeignet hat. So finden die Leser neben den ausführlichen Tourenbeschreibungen inkl. Schlechtwettertipps auch alle benötigten Kameraeinstellungen, damit der Schnappschuss auch tatsächlich sitzt und am Ende ähnliche Bilder gelingen wie die im Buch verwendeten Aufnahmen. Auf diese Weise gelingt dem Werk der schwierige Spagat zwischen Bildband, Fotoguide und Wanderführer, das nachhaltig und bevorzugt auf Print-on-Demand-Basis gedruckt wird. Zwar ist es auch auf Amazon erhältlich, geht es aber nach den Herausgebern, sollte eine Bestellung bevorzugt über die eigene Website erfolgen. Der Clou dabei: Jeder Buchkäufer bekommt die vollständigen Informationen und GPS-Tracks nach Anmeldung gratis zum Buch dazu. Somit muss das Buch nicht immer zwingend mitgeschleppt werden, da alle Details offline über das Handy abgerufen werden können.