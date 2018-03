Event – ACHENSEE TRAIL HERO & ACHENSEE WANDERLUST 2018 Zwei Events und viele Herausforderungen für Wanderer und Trailrunner

Beim Columbia HIKE & RUN 2017 durfte auch das aF-Team unvergessliche Momente erleben. Und auch 2018 könnt ihr die Natur rund um den Achensee in Tirol neu entdecken. Nur dass Columbia HIKE & RUN nun anders heißt, aber noch mehr Möglichkeiten bietet: So wird erstmals eine Ultradistanz für Lauf-Fans angeboten. Und weil das nach echten Helden schreit, lautet der neue Event ab sofort ACHENSEE TRAIL HERO. Aber nicht alles muss immer ultra sein, weshalb im Rahmen der Veranstaltung auch wieder die beliebte WANDERLUST stattfindet, die mittlerweile einen regelrechten Kultstatus am „Tiroler Meer“ genießt. Wir stellen euch die wichtigsten Neuerungen kurz vor. Am besten sichert ihr euch euren Startplatz schon jetzt für ACHENSEE TRAIL HERO oder die ACHENSEE WANDERLUST.

ACHENSEE TRAIL HERO – Laufhelden gesucht

Beim ACHENSEE TRAIL HERO bekommt ihr genau das, was euer Trail-Herz begehrt: Laufspaß pur in einer der schönsten Landschaften der Alpen! Renn-Neulinge können sich über die Kurzdistanz an den Laufsport in den Bergen erst einmal herantasten. Ambitionierte und erfahrene Läufern sollten eher über die Mitteldistanz an den Start gehen. Oder aber sie wagen die Ultradistanz – der Königsdisziplin beim Trailevent.

24 oder 12 Stunden unterwegs sein – noch mehr Wanderlust!

Natürlich kommt auch 2018 die Wanderlust nicht zu kurz. Innerhalb von 24 Stunden wird es wieder die bekannten drei Schleifen geben: Tagsüber die Tour „Erlebnis Achensee“, Nacht die „Mondschein-Runde“ und morgens die „Sonnenaufgangs-Tour“. Wenn man nur 12 Stunden unterwegs sein will, dann kann man nun auch selbst entscheiden, ob man bereits am Samstagmorgen zur 1. Schleife oder erst abends startet.

Die Rahmendaten auf einen Blick – Wann, was und wo?

Datum – ACHENSEE TRAIL HERO: 23. Juni 2018

Datum – ACHENSEE WANDERLUST: 23. & 24. Juni 2018

Ort: Achenkirch am Achensee (Österreich)

ACHENSEE TRAIL HERO:

Kurzdistanz: ca. 15 km, ca. 800 hm

Mitteldistanz: ca. 35 km, ca. 1.500 hm

Ultradistanz: ca. 65 km, ca. 3.500 hm

ACHENSEE WANDERLUST:

12 Stunden: ca. 35 km, ca. 2.100 hm

24 Stunden: ca. 68 km, ca. 3.700 hm