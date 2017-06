VairLosung* – AlpenTestival 2017 powered by SALEWA Wir verlosen ein Wochenende für 2 Personen in Garmisch-Partenkirchen

Vom 4. bis 6. August 2017 findet in Garmisch-Partenkirchen wieder das AlpenTestival statt und lädt Frischluftfreunde jeden Alters dazu ein, die Region rund um die Zugspitze zu entdecken und beim Sporteln gleich auch die neuste Ausrüstung zu testen. Bereits zum sechsten Mal erwartet die Teilnehmer neben geführten Kletter-, Radl- und Wandertouren auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Aktionen wie Flying Fox, Kräuterwanderungen oder Yoga. Egal ob Familien, Hobbysportler und passionierte Bergfexe, für jeden Anspruch und in jedem Schwierigkeitsgrad steht etwas zur Auswahl — von der Zugspitzbesteigung über die Familien-Schlauchboottour bis hin zur Drei-Seen-Radtour. Weitere Infos gibt’s im Event-Booklet als PDF-Datei zum Download oder auf der offiziellen Website: www.alpentestival.de

Gemeinsam mit den Organisatoren und Garmisch-Partenkirchen Tourismus verlosen wir ein exklusives Testivalpaket, das folgende Leistungen beinhaltet:

Alles was du für eine Teilnahme an unserer VairLosung* tun musst – schicke uns bis spätestens Sonntag, den 11.06.2017, um 24 Uhr eine E-Mail an vairlosung@airfreshing.com mit der richtigen Antwort auf folgende Frage:

Wie hoch ist der höchste Berg Deutschlands?