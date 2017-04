Event – AlpenTestival 2017 powered by SALEWA Garmisch-Partenkirchen wird vom 4. bis 6. August zum Outdoor-Testcenter

Garmisch-Partenkirchen wird vom 4. bis 6. August 2017 wieder zum Outdoor-Testcenter der Extraklasse. Denn dann findet das beliebte AlpenTestival bereits zum sechsten Mal statt und bietet Frischluftfreunden jeder Coleur die Möglichkeit, die Region rund um Deutschlands höchsten Gipfel zu entdecken. So können die Teilnehmer nicht nur im Stadion der Olympiaschanze ganz stilecht in einem Zelt übernachten, sondern ebenso modernste Sportausrüstung testen, unter professioneller Begleitung an Kletter-, Wander-, Bike- und Wassertouren teilnehmen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm genießen. Doch wer dabei sein will, sollte sich beeilen. Zum einen weil die Anzahl der Plätze beschränkt ist und zum anderen weil alle Frühentschlossenen bei einer Online-Buchung ganze 10% sparen können. Weitere Infos zur Anmeldung und zum gesamten Angebot des AlpenTestivals gibt’s im Event-Booklet als PDF-Datei zum Download oder auf der offiziellen Website unter: www.alpentestival.de

Ein Testivalpass, drei Tage voller Erlebnisse und noch mehr Outdoor-Spaß

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, gilt der Testivalpass diesmal als Eintrittskarte für alle drei Veranstaltungstage sowie das gesamte Rahmenprogramm rund um das Olympia Skistadion inkl. der Nutzung des Sport Conrad Testcenters mit Materialverleih namhafter Outdoormarken aus den Bereichen Wandern, Klettern und Biken. Der Vorteil: Wer sich am Ende gar nicht mehr von seiner Leihausrüstung trennen mag, kann diese anschließend zum vergünstigten Preis erwerben. Im Testivalpass ebenfalls enthalten sind neben einer Führung auf die Olympia Skisprungschanze auch eine Yoga-Einheit zum Tagesbeginn, Trailrunning Workshops, ein Boulderwürfel zum Trainieren der Kletterfertigkeiten, eine Beratung vom Gesundheits-Eck „Von Natur aus g’sund“, Kräuter-Workshops sowie der freie Eintritt in die Partnachklamm und ins Kainzenbad.

Dem nicht genug stehen allen Besuchern ein Slackline Parcours, SALEWA Tischboulder, ein Tischkicker und die Abendveranstaltungen inkl. Lagerfeuer und Live-Musik kostenlos zur Verfügung. Darüber hinaus erhält jeder Teilnehmer, der online gebucht hat, ein liebevoll zusammengestelltes Welcome-Package inkl. AlpenTestival-Tasche, -Band und -Cap sowie einem GaPa-Necktube, zwei Freigetränken, einer Freifahrt mit dem Flying-Fox und vieles mehr. Alles in allem also ein Paket, das sich für den Preis von 15 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder wirklich sehen lassen kann.

Individuelles Touren-Angebot für Frischluftfreunde

Individuell zum Testivalpass kann jeder Teilnehmer seine Wunschtouren zum Preis von 15,- bis 110,- Euro dazu buchen. Soll heißen: Im Rahmen des Alpentestivals steht jedem die Möglichkeit offen, sich gezielt in einer neuen Outdoorsportart ausprobieren und zum Beispiel bei einer Gipfeltour an der Alpspitzferrata erste Erfahrungen beim Felsklettern oder in einem Klettersteig sammeln. Auch eine Besteigung der Zugspitze ist Teil des umfangreichen Angebots, genauso wie eine Sonnenaufgangstour, ein Mountainbike-Fahrtechnikkurs, eine 3-Seen-Radtour, eine Wildkräuterwanderung und als besonderes Highlight für zwischendurch eine Führung durch die Chocolaterie Amelie.

Da die Anmeldung zu den Touren nach dem Prinzip: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ erfolgt, empfiehlt es sich, die eigenen Plätze möglichst frühzeitig per Online-Buchung zu sichern. Nach einem erlebnisreichen Tag folgt bei der SALEWA Outdoor-Filmnacht am Freitagabend, beim Lagerfeuer mit Live-Musik am Samstagabend oder beim Frühschoppen am Sonntagmorgen ein genüsslicher Ausklang unter Gleichgesinnten. Und wer einen Schlafplatz im SALEWA-Zeltdorf im Skistadion gebucht hat, kann sogar ganz entspannt von großen Outdoorabenteuern träumen und kostengünstig direkt vor Ort übernachten.

Garmisch-Partenkirchen macht „Schmetterlinge im Bauch“

