Sommer, Sonne, Abenteuer: Vom 2. bis 4. August bietet das AlpenTestival in Garmisch-Partenkirchen wieder optimale Voraussetzungen, um modernste Outdoor-Ausrüstung auszuleihen und in der traumhaften Bergkulisse des Werdenfelser Landes zu testen. Ein komplettes Wochenende lang gibt es ein vollgepacktes Rahmenprogramm mit professionell geführten Kletter-, Wander-, Rad- und Wassersport-Touren. Das detaillierte Programm, Tickets und Infos zur Buchung der einzelnen Touren gibt’s unter: www.alpentestival.de

Ein Testivalpass, viele Aktivitäten.

Besitzer des Testivalpasses haben nicht nur die Möglichkeit, kostenfrei an Aktivitäten rund um das Testival-Gelände teilzunehmen, sondern können auch professionell begleitete Touren dazubuchen. Das Tourenprogramm umfasst die Bereiche Klettern, Wandern, Radfahren und Wasser. Auch spezielle Touren für Kinder und einige Extras sind Teil des vielseitigen Angebots. Ob Einsteiger, Bergfex oder Sportler: Jeder Testival-Teilnehmer kann das Tourenprogramm ganz nach seinen persönlichen Vorlieben zusammenstellen und dabei die kostenfrei geliehenen Outdoor-Produkte des Sport Conrad Testcenters unter realen Bedingungen ausprobieren.

Spannende Neuheiten beim AlpenTestival

Von Live-Musik und Leckereien aus der Region über verschiedene Workshops bis hin zum freien Eintritt zu vielen Attraktionen und Erlebnissen wird für jeden Geschmack etwas gebote. Wer entspannt in den Tag starten möchte, kann morgens schon an einer Runde Yoga by Wanderlust teilnehmen, bevor es auf eine der actionreichen Berg- und Mountainbike-Touren geht. Ebenso können Teilnehmer ihre Kletterfähigkeiten auf dem Boulder-Würfel testen oder beim Salomon Trail Running Special die Umgebung laufend erleben. Zudem gibt es eine Vielzahl an Workshops, die zum Mitmachen und Lernen einladen. Viele der Angebote sind im Ticket inklusive und können von Besuchern kostenfrei genutzt werden – auch ohne Testivalpass.

Wichtige Infos und ein neuer Standort für das AlpenTestival

In diesem Jahr findet das erlebnisreiche Outdoor-Wochenende nicht wie gewohnt im Olympia-Skistadion statt. Aufgrund von Sanierungsarbeiten muss die 8. Ausgabe des AlpenTestivals auf den benachbarten Beachplatz im Kainzenbad ausweichen. Der Testivalpass kostet für Erwachsene 15 Euro, Kinder zwischen vier und zwölf Jahren zahlen 10 Euro. Weitere Touren sind individuell zum Tagespass zubuchbar. Zu jedem online gebuchten Ticket gibt es ein abwechslungsreiches Welcome-Package inklusive AlpenTestival-Tasche, zwei Freigetränken und vielem mehr.

