Event – Alpinmesse Innsbruck 2017 Die Bergsportsaison beginnt in Innsbruck bereits am 20./21. Mai

Zum ersten Mal findet die Alpinmesse Innsbruck in diesem Jahr bereits im Sommer statt und widmet sich am Wochenende vom 20. bis 21. Mai 2017 den Themen Bergsport, Klettern, Mountainbiken und Reisen. Insgesamt 80 Aussteller präsentiert im Rahmen dessen ihre neuesten Produkte in den Innsbrucker Messehallen, wo sich Besucher zudem in Workshops und Vorträgen wertvolles Wissen aneignen bzw. auffrischen und untereinander austauschen können. Als Stargäste sind diesmal Bikebergsteiger Harald Philipp und Thomas Huber von den Huberbuam geladen, die in spannenden Multimediashows von ihren Abenteuern erzählen. Das komplete Programm sowie Tickets gibt’s unter: www.alpinmesse.info

Das Programm – alle wichtigen Details im Überblick:

Normalerweise findet die Alpinmesse seit mehr als 10 Jahren jeden Herbst statt und gilt als bodenständiger Treffpunkt der Bergsportszene sowie von Bergsportinteressierten. Weil der Schwerpunkt dabei bisher verstärkt im Freeride-Bereich lag, soll der Fokus beim Sommertermin nun eher beim Bergsport liegen.

Impulsvorträge, Workshops und Outdoor Area:

Sicherheit am Berg ist wie immer Kern des Alpinmesse-Programmes. Dem markanten Anstieg der Bergrettungseinsätze an Klettersteigen soll mit Impulsvorträgen zu Ausrüstung, der neuen Klettersteignorm oder der Trittschule entgegengewirkt werden. Sichern beim Sportklettern oder der Trend des Trailrunnings sind weitere Themen. In den Workshops geht es bei praktischen Übungen um Alpine Notfallversorgung, um digitale Tourenplanung, Herzkreislauf- und Atemprobleme am Berg, Klettersteiggehen oder Seiltechnik auf Hochtouren. Die Biker sind beim Schrauber-Workshop, beim Fahrtechniktraining und bei geführten Touren gut aufgehoben und können zudem in der Outdoor Area auf dem Bike Parcours ihre Geschicklichkeit auf dem Rad beweisen. Im Freigelände Süd wird aber auch Trittsicherheit und Gleichgewicht trainiert.

Alpinforum – die Bergsteigerszene tauscht sich aus:



Aus dem Alpinforum heraus hat sich die Alpinmesse entwickelt. Deshalb ist es auch fixer Bestandteil der ersten Sommerausgabe. Unter dem Motto: „Berg.Sport.Mensch“ werden am Samstagnachmittag wieder brisante Themen behandelt. Experten berichten in 20-minütigen Vorträgen über die neuesten Erkenntnisse und regen zur Diskussion an. So wird der plötzliche Herztod am Berg besprochen, gefragt ob Wiederbelebung im Gebirge Sinn macht oder die Geschichte der internationalen Empfehlung des Halbautomaten erzählt. Die neue Klettersteignorm, die mit April 2017 in Kraft tritt, wird ebenfalls thematisiert, genauso wie die Zukunft des Mountainbike Tourismus in den Alpen. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion zur „Bike Republik Österreich“ treffen die Meinungen von Vertretern des ÖAV, des Tiroler Jägerverbandes, der Landwirtschaftskammer, der Forstorganisation, des Tourismus und der Bike-Szene aufeinander.

Multimediavorträge von Harald Philipp und Thomas Huber:

Der in Innsbruck lebende deutsche Bikebergsteiger Harald Philipp zeigt am Samstagabend um 19:00 Uhr im Forum 2 mit „FLOW“ die Leidenschaft Mountainbike in 10 eigens für den Vortrag produzierten Kurzfilmen und erzählt, was ihn an sein Bike fesselt und nicht mehr los lässt. Auch die Glücksgefühle und Sehnsüchte aus Thomas Hubers „bergeisternden“ Geschichten werden das Publikum ergreifen. Am Sonntagabend nimmt der ältere der Huberbuam die Besucher mit auf einen Road Trip in seine Seele, auf eine Reise ans andere Ende der Welt, nach Patagonien. Dort, im Land des „Cerro Torre“, werden Verlangen vieler Bergsteiger gestillt.

Ort:

Messe Innsbruck, Halle B1, Freigelände Süd, Forum 2 und Messesaal

Öffnungszeiten:

Samstag, 20.05.2017 von 09 bis 19 Uhr

Sonntag, 21.05.2017 von 09 bis 18 Uhr

Öffnungszeiten Alpinforum, Messesaal im 1. Stock:

Samstag, 20.05.2017, von 13 bis 17 Uhr (Eintritt mit Alpinmesseticket kostenlos)

Eintrittspreise:

– Tageskarte für Erwachsene EUR 8,- (Alpinforum, Vorträge und Workshops mit Ticket kostenlos)

– Ermäßigungen mit dem Freizeitticket sowie für Raiffeisen Club Mitglieder und European Youth Card Inhaber. 1 + 1 gratis für TT Club Mitglieder.

– Kostenloser Eintritt für Studenten, für ÖAV-Tourenführer, Jugendleiter, Bergretter Tirols und alle Berufsgruppen des Tiroler Bergsportführerverbandes. Kinder und Jugendliche bis 16 frei.

– Freier Eintritt ab 17 Uhr.

– Multivisionsvorträge: Bikebergsteiger Harald Philipp – Samstag, 20.05.2017 um 19 Uhr (EUR 17,- inkl. Messebesuch) / Extremkletterer Thomas Huber – Sonntag, 21.05.2017 um 18 Uhr (EUR 19,- inkl. Messebesuch)