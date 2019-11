Der kanadische Ausrüstungs- und Outdoorspezialist bringt die beliebte Arc’teryx Academy als Mini-Bergsportevent in urbanes Gelände. So erwartet die Besucher am Samstag, den 23. November 2019, ein umfangreiches Gratis-Programm aus Workshops, Filmen und Vorträgen mitten im Zentrum von München. In der historischen Isarpost geht’s dann rund um Themen wie Trailrunning, lokale Bergaktivitäten, Outdoor-Fotografie und Lawinenkunde. Im Fokus steht wie auch beim “Mutterevent in Chamonix” vor allem der Austausch untereinander, die Wissensvermittlung und die intensive Fachsimpelei mit namhaften Athleten und Experten wie Florian Reichert oder Joi Hoffmann. Zum Ausklang gibt’s dann noch eine standesgemäße Party. Zum spannenden Nachmittags- und Abendprogramm ist jeder Frischluftfreund und Interessierte herzlich eingeladen – der Eintritt ist frei. Weitere Infos zum neuen Eventformat und das komplette Programm gibt’s unter: munich.arcteryxacademy.com

Quelle: Arc’teryx