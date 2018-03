Event – ARC’TERYX ALPINE ACADEMY 2018 Chamonix-Mont-Blanc wieder Basecamp für Europas größtes Alpin-Event

Vom 5. bis 8. Juli versammeln sich wieder über 500 Bergsteiger, Bergführer und professionelle Athleten aus der ganzen Welt, um bei der Arc’teryx Alpine Academy 2018 im französischen Chamonix ihrer großen Leidenschaft nachzugehen. Platziert in der Wiege des europäischen Bergsteigens bietet die mittlerweile 7. Ausgabe des beliebten Alpin-Events wieder eine spannende Plattform für Anfänger und Experten, um alpines Wissen und bergsteigerisches Können im Rahmen von erstklassigen Schulungen (Clinics) in den unterschiedlichsten Disziplinen wie z.B. Bergsteigen, Klettern, Skibergsteigen, Trail Running und Kameraden-Rettung weiter auszubauen. Die genauen Details und Inhalte zu den einzelnen Clinics werden am 7. März auf der offiziellen Website der Alpine Academy bekannt gegeben. Am 21. März um 15:00 (MEZ) startet die Anmeldung für die limitierten Teilnehmerplätze unter: chamonix.arcteryxacademy.com

Einsteiger und Fortgeschrittene lernen von und mit den Profis

Hauptbestandteil der Arc’teryx Alpine Academy sind die von über 130 Bergführern und 30 Arc’teryx Athleten wie bspw. Nina Caprez, Will Gadd, Thibaud Duchosal oder Ines Papert angeleiteten Schulungen (Clinics) die ein tolles Lernerlebnis mit bleibendem Mehrwert bieten. Bergsportler aller Leistungslevel können hier ihr jeweiliges Niveau in den vielen Spielarten des Bergsports verbessern und sich mit Gleichgesinten untereinander austauschen. In diesem Jahr stehen den Teilnehmer mehr als 30 hochkarätige Kurse zur Auswahl. Einige Kursinhalte werden an den drei Academy-Tagen mehrmals abgehalten. Hinzu kommen Aktionen zum Umweltschutz und Mehrseillängen-Klettereien mit Übernachtung im Portalegde.

Das Basecamp der Arc’teryx Alpine Academy befindet sich auch dieses Jahr im ‚Alpine Village’ mitten im Herzen der Bergsteiger-Metropole Chamonix. Der beliebte Place Balmat wird zum betriebsamen Zentrum des Events und bietet ein tägliches Programm mit Open Air Master Classes, einer Filmnacht mit Weltpremieren, Konzerten, Athleten Demos, Kletter- und Boulderwänden, Produkt-Tests und vielen weiteren Highlights.