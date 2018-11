aufSCHNEESCHUHwandern vom 18. bis 27. Januar 2019 ist das wohl größte Schneeschuh-Festival Österreichs. Bereits im Winter 2018 begeisterte das Event bei seiner Premiere rund 1.000 Besucher. Auch dieses Jahr drhet sich im Murtal in der Steiermark an zehn Tagen wieder alles rund um die neue Winter-Trendsportart. Weitere Infos zum Schneeschuhfestival, das gesamte Programm sowie Übernachtungsmöglichkeiten gibt’s unter: www.aufschneeschuhwandern.at sowie www.facebook.com/aufschneeschuhwandern

30 Veranstaltungen für Schneeschuh-Fans

Auch für diesen Winter haben sich die Organisatoren ein umfangreiches Programm ausgedacht, dass die Herzen von Schneeschuh-Fans höher schlagen lässt. Das Angebot reicht dabei vom „Schneeschuh-Schnuppern“ für Anfänger bis hin zu geführten Winter und Vollmondnacht-Wanderungen oder Schneeschuh-Touren mit eingebetteten Yogaübungen. Im Rahmen von rund 30 Veranstaltungen, Workshops und Vorträgen können Wintersportfans die neue Trendsportart Schneeschuhwandern für sich entdecken und zugleich die Region rund um die die Gemeinden des Murtals zu Fuß erobern. Wer auch theoretisch in die Thematik einsteigen möchte, dem bieten kompetente Experten mehr Infos zum richtigen Verhalten bei alpinen Notfällen oder führen in die Lawinenkunde ein. Sogar für Bastler ist etwas dabei: Wer sein eigenes Paar maßgefertigter Schneeschuhe bauen will, kann das im gleichnamigen Workshop tun.

