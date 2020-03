Aufgrund des aktuellen Sicherheitsrisikos bzgl. der Ausbreitung des Corona-Virus sehen sich die Veranstalter der International OCEAN FILM TOUR Vol. 7, Banff Mountain Film Festival und Greenscreen Tour dazu gezwungen, die geplanten Termine bis zum 19. April 2020 in Deutschland auf einen späteren Zeitpunkt im Laufe des Jahres zu verschieben. Alle Tickets behalten dabei natürlich ihre Gültigkeit. Gästekarten (Pressekarten, Verlosungen etc.) können selbstverständlich auf spätere Veranstaltungen umgebucht werden. Laut der Verantwortlichen von Moving Adventures seien diese außergewöhnlichen Maßnahmen leider unvermeidbar und wird bereits mit Hochdruck an Ersatzterminen gearbeitet. Über den aktuellen Stand der Dinge könnt ihr euch über die offiziellen Kanäle der einzelnen Veranstaltungsreihen informieren.

Ocean Film Tour: www.oceanfilmtour.com

BANFF: www.banff-tour.de

Green Screen Tour: www.green-screen-tour.de