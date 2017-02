Event – Bayerische Outdoor Film Festival (B/O/F/F) 2017 Neues Filmfestival geht ab März 2017 in Bayern auf Kinotour

Das Bayerische Outdoor Film Festival (B/O/F/F) geht ab 21. März zum ersten Mal auf große Kintotour. Naxch der Premiere in Nürnberg macht das neue Filmfestival in insgesamt acht bayerischen Städten halt, die allesamt auf ihre Weise mit dem Freistaat zu tun haben: So sind entweder die Protagonisten und/oder die Filmemacher von hier und/oder der Streifen wurde in den Bayerischen Alpen abgedreht. Zentral im Mittelpunkt steht dabei eine Atmosphäre, bei der die Freude an der Heimat und die Lust an der Fremde gemeinsame Wege gehen. Weitere Infos zu den Filmbeiträgen, Terminen und Tickets gibt’s unter: www.boff-film.de

Bayerisch und weltoffen – zwischen Kashmir und Karwendel

Bei aller Liebe zur Heimat zeigt sich das B/O/F/F vor allem weltoffen: Das erste Filmfestival präsentiert denn auch Ski-, Kletter- und Mountainbike-Filme, deren Drehorte sich zwischen unberührten Gipfeln in Kashmir und der Lalidererspitze im Karwendelgebirge befinden. Das jeweils Bayerische formt dabei die Klammer, die eine Vielfalt an Menschen, Orten und Themen zusammenhält. Vor allem Geschichten sollen erzählt werden, da reine Actionfilme immer weniger Zuschauer ansprechen, sind die beiden Organisatoren Andreas Prielmaier und Tom Dauer überzeugt.

Die Termine:

21.03.2017, 20:00 Uhr – Nürnberg, Casablanca Filmkunsttheater

22.03.2017, 20:00 Uhr & 26.03.2017, 15:00 Uhr – Weilheim, Trifthof Kinocenter

24.03.2017, 20:00 Uhr – München, Neues Rottmann

27.03.2017, 19.30 Uhr – Kempten, Colosseum

27.03.2017, 20.30 Uhr – Regensburg, Regina Filmtheater

29.03.2017, 20:00 Uhr & 02.04.2017, 15:00 Uhr – Bad Tölz, Isar Kinocenter

30.03.2017, 20:00 Uhr & 02.04.2017, 15:00 Uhr – Hausham, Oberland Kinocenter

31.03.2017, 20:00 Uhr – Bad Endorf, Marias Kino