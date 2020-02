Im Rahmen der diesjährigen Premiere am 05.02. im Münchner Programmkino Neues Rottman wurde erstmals der Bayerische Outdoor Filmpreis verliehen. In der Kategorie “Bester Film” ging die Auszeichnung an „Ginger“, einem meisterhaft inszentierten Kurzfilm von Regisseur Markus Stoll. Der Preis in der Kategorie “Beste Aktion” ging an das Werk „Paws & Wheels“ von und mit Enduro-Biker Oli Dorn und seinen Hund “Balu”. In der Kategorie “Publikumspreis” wurde der Beitrag „Cerro Kishtwar – Reiß’ di zamm!“ gekürt, der die Besteigung des Cerro Kishtwar (6173 m) durch Thomas Huber, Stephan Siegrist und Julian Zanker portraitiert. Letzterer wurde nach seinem tragischen Ableben an der Eiger Nordwand somit posthum geehrt.

BOFF 2020 – die Termine:

05.02., 19.00 Uhr – München, Neues Rottmann

28.02., 19.30 Uhr – München, Cincinnati

02.03., 19.30 Uhr – Passau, Cineplex

06.03., 19.30 Uhr – Bad Endorf, Marias Kino

11.03., 19.30 Uhr – Wasserburg, Utopia

13.03., 19.30 Uhr – Trostberg, Stadtkino

18.03., 19.30 Uhr – Penzberg, Kino P

19.03., 19:30 Uhr – Immenstadt, Union-Filmtheater Immenstadt

26.03., 20.00 Uhr – Oberammergau, Kino Heimgarten

27.03., 19.30 Uhr – Penzberg, Kino P

13.04., 19.30 Uhr – Murnau, Griesbräu Kino

22.04., 19.30 Uhr – Regensburg, Regina Filmtheater

23.04., 19.30 Uhr – Bad Tölz, Bergwacht am Sportpark

24.04., 19.30 Uhr – Viechtach, Kino Viechtach

13.05., 19.30 Uhr – Prien, Mikes Kino