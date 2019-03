Vom 22. und 23. Juni 2019 lädt das neue Bergzeit Outdoor Testival Tegernsee erstmals Naturverliebte jeden Alters zum Besuch in die Alpenregion Tegernsee-Schliersee ein. Egal ob Bergsteiger, Mountainbiker und/oder Wassersportler, für jeden Geschmack wird etwas geboten – vom Produkttest über Aktivitätsangebote bis hin zu Workshops in den Themenbereichen Mountain, Bike, Water und Outdoor Fun unter fachlicher Anleitung. Ein komplettes Wochenende lang haben die Teilnehmer so die Gelegenheit, sich ein perfektes und auf die individuellen Anforderungen hin abgestimmtes Outdoor-Erlebnis zusammenzustellen. Und das für gerade einmal 15 Euro pro Testival-Ticket bzw. 8 Euro für Kinder (gültig für das gesamte Wochenende). Vergünstigte Bahntickets ab München garantieren eine staufreie Anreise zum Basecamp der Veranstaltung im Freizeitzentrum Oedberg in Gmund. Weitere Infos und die Online-Anmeldung gibt’s unter: www.outdoortestival.de

Quelle: Bergzeit

