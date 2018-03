Event – Chiemgau Trail Run 2018 Neuer Trailrunning Event eröffnet die Laufsaison in den Chiemgauer Alpen

In diesem Sommer fällt der Startschuss für den 1. Chiemgau Trail Run. Damit markiert der 5. Mai 2018 den Auftakt in die neue Trailrunning Saison und eine wunderbare Gelegenheit, die Chiemgauer Alpen laufend zu entdecken. Organisiert wird die Veranstaltung durch Dominik Hartmann, der den Lauf über ein Jahr lang vorbereitete. Dabei herausgekommen ist ein Trail-Event mit einer fantastischer Kulisse zwischen Chiemsee und bayerischem Voralpenland, der nicht nur regionale Läufer, sondern auch Trailrunner und Bergläufer aus den Metropolregionen München, Innsbruck und Salzburg in Tirol in den Bann ziehen soll. Geboten bekommen die Teilnehmer insgesamt drei Laufstrecken mit 9, 18 und 42 km sowie eine zu bewältigenden Höhendifferenz zwischen 270 und 2300m im Anstieg. Startpunkt und Ziel ist dabei jeweils das kleine Örtchen Marquartstein im Chiemgau. Die Teilnahmegebühren bewegen sich je nach Strecke zwischen 21 und 46 Euro. Weitere Infos und zur Anmeldung geht’s hier lang: www.chiemgau-trail-run.de

Atemberaubende Laufstrecken mit Ausblick auf Chiemsee, Chiemgauer Alpen und Tirol

Der Chiemgau Trail Run soll in Zukunft als feste Adresse für den Start in die neue Laufsaison etabliert werden und wirbt dabei vor allem mit seinem familiären Charakter. Aus diesem Grund wird das Starterfeld im ersten Jahr auch auf rund 500 Personen begrenzt. Für 2019 ist dann eine längere Streckenführungen geplant und auch das Starterfeld soll sukszessive erweitert werden. Sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene können somit bereits im Frühjahr die erste Wettkampfluft schnuppern. Die Verpflegung wird an zahlreichen Almhütten entlang der Laufstrecke sowie mithilfe von unterwegs eingerichteten Verpflegungsstationen sichergestellt, wo neben regionalen Produkten alles geboten wird, was man zum Aufladen der eigenen Energiereserven benötigt.

Chiemgau Trail Run – das Programm:

Freitag, 04. Mai 2018:

14:00 – 19 Uhr Akkreditierung im Race Office

Samstag, 05. Mai 2018:

ab 8:00 Uhr: Akkreditierung im Race Office (bis 30 Minuten vor Start der jeweiligen Strecke)

10:00 Uhr: Start 42km

11:00 Uhr: Start 18km

13:00 Uhr: Start 9km

08:00 – 18:00 Uhr: Sponsoren Village

17:00 Uhr: Siegerehrungen 42 km, 18 km und 9 km