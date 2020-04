Vor allem den Jüngeren dürfte das alte Reggae-Festivalgelände in der Nähe von Übersee ein Begriff sein, war es für Musik-Fans doch jener Ort, an dem jährlich der überaus beliebte “Chiemsee Summer Festival” stattfand. Vom 21. bis 23. August 2020 soll die große Freifläche auf dem Weg in Richtung Grassau nun jedoch für eine andere Großveranstaltung ausreichend Platz bieten – das erste “Chiemgau Outdoor Festival”. Damit holt der Ideengeber und Veranstalter des “Chiemgau Trail Run“, Dominik Hartmann, bereits sein zweites Bergsport-Event in die Region. Sofern die Corona-Krise ihm keinen Strich durch die Rechnung macht, ist neben einem vielfältigen Rahmenprogramm mit Expo-Gelände, Kursangeboten und Livemusik auch ein rund 70km langer “Lake2Lake-Run” quer durch die Chiemgauer Alpen geplant. Weitere Infos und Tickets gibt’s unter: www.chiemgau-outdoor-festival.com

Outdoorsport, Spaß und Erholung für Frischluftfans jeden Alters

Das Gelände des ersten Chiemgau Outdoor Festival befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Übersee und liegt damit genau zwischen dem “bayerischen Meer” und dem bayerischen Alpenvorland. Damit ist es ein idealer Ausgangspunkt für die verschiedensten Outdooraktivitäten und der perfekte Ort, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, von Experten beraten zu lassen und in den Genuss von kostenlosen Workshops, Vorführungen und Konzerten zu kommen. Zudem können die Besucher wahlweise im eigenen Camper, im Zelt oder in einer der vermieteten Almhütten übernachten.

Auf dem Programm stehen neben einem kostenlos zugänglichen Expo-Areal mit Ständen verschiedenster Aussteller aus der Region, Outdoormarken und Food Trucks auch ein umfangreiches Angebot an kostenpflichtigen Sportkursen für die unterschiedlichsten Aktivitäten – sei es am Berg, zu Wasser oder in der Luft. Diese sollen rund um den ganzen Chiemsee verteilt sein. Der offizielle Startschuss fällt am Freitag, den 21. August, ab 12 Uhr, bevor es abends zum Open Air Konzert des österreichischen Kunstschlurfs und Liedermachers VOODOO-Jürgens geht.

Das Rahmenprogramm im Überblick*:

Ein ganzes Wochenende steht Frischluftfans die Natur und die sportliche Vielseitigkeit im Chiemgau zur Verfügung. (*Kurzfristige Änderungen im Programm vorbehalte.)

Freitag, 21. August 2020*:

12 Uhr: Eröffnung der Expoarea + “rentyourtent”

13 Uhr: Geführte Mountain Bike Tour (E-Bike)

14 Uhr: Sportkurs “Trail Running”

14 Uhr: Sportkurs “Kräuterwanderung”

16 Uhr: Sportkurs “SUP Test am Chiemsee”

15 Uhr: Sportkurs “Rafting Tour Tiroler Ache”

18 Uhr: Einlass zum OPEN AIR Konzert

19 Uhr: VOODOO Jürgens

Samstag, 22. August 2020*:

8 Uhr: Eröffnung der Expoarea

8 Uhr: Sportkurs “Yoga”

9 Uhr: Sportkurs “Klettern”

9 Uhr: Sportkurs “Geführte Mountain Bike Tour (E-Bike)”

11 Uhr: Sportkurs “Trail Running”

12 Uhr: Sportkurs “Seekajak-Tour am Chiemsee”

12 Uhr: Sportkurs “Klettersteig ReitimWinkl”

12 Uhr: Sportkurs “Rafting Tour TirolerAche”

13 Uhr: Sportkurs “Segelfliegen”

13 Uhr: Sportkurs “Tandemfliegen/ Paraglide-Schnupperkurs”

13 Uhr: Workshop “Show Kochen – Gesunde Ernährung”

16 Uhr: Workshop “1×1 ErsteHilfeKurs”

19 Uhr: Siegerehrung “Lake to lake – Trail Run”

19 Uhr: Workshop “Nachhaltigkeit”

20 Uhr: LIVE Musik und Lagerfeuer

Sonntag, 23. August 2020*:

8 Uhr: Eröffnung der Expoarea

8 Uhr: Sportkurs “Yoga”

9 Uhr: Sportkurs “Nordic Walking”

9 Uhr: Sportkurs “Geführte Mountain Bike Tour (E-Bike)”

11 Uhr: Sportkurs “Kräuterwanderung”

12 Uhr: Sportkurs “Hochseilgarten am Chiemsee”

12 Uhr: Sportkurs “Fluss-Kajak auf der Tiroler Ache”

13 Uhr: Sportkurs “Segelfliegen”

13 Uhr: Sportkurs “Tandemfliegen”

13 Uhr: Workshop “E-Bike Test”

16 Uhr: Workshop “1×1 ErsteHilfeKurs”