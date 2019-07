Innsbruck wird am Wochenende vom 13. und 14. September 2019 wieder zum Hotspot der Klettersteigszene. Denn dann steigt wieder das kostenlose CLIMBHOW Klettersteigtestival, bei dem erfahrene Bergsportexperten, staatlich geprüfte Bergführer und Bergsportmarken sowie zahlreiche Bergsportbegeisterte ihr geballtes Klettersteig-Know-How zusammenbringen. Die angebotenen Vorträge und Workshops richten sich in erster LInie an interessierte Klettersteiggeher und Einsteiger, aber auch an Fachpublikum wie bspw. Erschließer von Klettersteigen, Bergretter und Bergführer. Weitere Infos zum Rahmenprogramm und den einzelnen Kursangeboten gibt’s unter: www.climbhow.info

Fachvorträge und Workshops für Einsteiger und Profis

Das Festival startet am Freitag ab 18 Uhr in der Kletterhalle Innsbruck mit einem Fachsymposium mit Vorträgen rund um Themen wie “Klettersteiggehen mit Kindern – was ist zu beachten und welche Ausrüstung ist die richtige?“, “Das moderne Klettersteigset – die neue Norm, Rückrufaktion und relevante Zusatzausrüstung” oder “Die Klettersteiganlage – Standards, Empfehlungen, Haftung, Wartung und Übererschließung”.

Am Samstag geht’s ab 9 Uhr in Begleitung erfahrener CLIMBHOW Bergführer und im Rahmen verschiedener Workshops mit den Innsbrucker Nordkettenbahnen hinauf zur Bergstation Seegrub. Im Bereich des Innsbrucker Klettersteiges können hier Einsteiger mehr über die Basics zur Ausrüstung und deren Anwendung erfahren oder unter Hilfestellung erste Klettersteig-Sektionen meistern. Auch das Thema Notfall am Klettersteig steht auf dem Programm, genauso wie die Vermittlung der korrekten Seil- & Sicherungstechnik für Kinder und Erwachsene. Wer noch keine Ausrüstung besitzt, kann entsprechendes Leih- und Testmaterial vor Ort gratis ausleihen.

Quelle: ClimbHow

