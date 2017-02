Event – Columbia 24H Wanderlust 2016: Rundum die Uhr zu Fuß – Wandererlebnisse von den Alpen bis zur Ostsee

Wandern macht glücklich. Das bestätigen nicht nur Studien, sondern auch die bisherigen Teilnehmer der Columbia 24H Wanderlust. Auch in diesem Jahr gehen wieder 333 Teilnehmer an den Start und können an einer von insgesamt drei Veranstaltungen teilnehmen, um die schönsten Regionen Deutschlands und Österreichs zu entdecken. Ab sofort können sich alle begeisterten Wanderfreunde für die drei Termine bewerben unter: www.columbia-24h-wanderlust.de

Wandern für Jedermann – am Burg und in der Bucht:

Jeweils um 12 Uhr fällt der Startschuss, um alleine oder in der Gruppe die Natur zu erkunden. Die dabei zurückzulegende Gesamtstrecke von 70 – 80 km ist in Schleifen aufgeteilt. So können die Teilnehmer selbst entscheiden, wie lange sie unterwegs sind und wie viel Strecke sie sich letztlich zumuten. Unterwegs gibt es immer wieder Verpflegungsstationen, an denen man sich stärken und orientieren kann. Ausgetragen werden die Wander-Events an folgenden Orten:

04. + 05. Juni – Hohwachter Bucht / Kiel

18. + 19. Juni – Achenkirch am Achensee

25. + 26. Juni – Fränkische Schweiz

Auch in diesem Jahr hat sich Columbia zahlreiche Partner an die Seite geholt, die sich und ausgewählte Produkte am zentralen Veranstaltungsplatz präsentieren. Zum Testen gibt es u.a. einen wasserfesten Rucksack von Mountain Hardwear, eine Isomatte von Therm-a-rest für die komfortable Rast zwischendurch, Trekking-Stöcke von Leki und Wandersocken von Teko. Und für Wanderer, die nicht auf den Komfort eines Bettes verzichten wollen, gibt es obendrein attraktive Angebote der lokalen Hotelpartner.