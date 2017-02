Event – Columbia HIKE & RUN 2017 powered by Intersport Deutschland Ein Event und unzählige Möglichkeiten zum Wandern und Trailrunning

Ob in Laufschuhen oder mit Wanderstöcken, ambitioniert oder gemütlich, alleine oder in der Gruppe – beim Outdoor-Event Columbia HIKE & RUN 2017 ist garantiert für jeden Frischluftfreund etwas dabei. Präsentiert wird das in den vergangenen zwei Jahren als Columbia 24 H Wanderlust Serie bekannt gewordene Sport-Ereignis von der US-amerikanischen Outdoor-Marke Columbia, die sich Intersport Deutschland als starken Partner mit an Bord geholt haben. Wer mit dabei sein will, kann nicht nur wahlweise die Bergwelt des Karwendels, die sanften Hügel der Fränkischen Schweiz oder die Ostseeküste entdecken.

Auch sportliche Herausforderungen warten auf die Teilnehmer, die entweder bei einer 12 bzw. 24 Stunden Wanderung die Stiefel schnüren oder erstmals auch beim Trailrunning-Wettkampf in der Kurz- und Mitteldistanz antreten können. Weitere Infos zu den einzelnen Austragungsorten, Strecken und zur Anmeldung gibt’s unter: www.columbia-hike-and-run.de

HIKE & Trail – sportliche Höhenpunkte und Herausforderungen

Bisher standen die Outdoor-Events von Columbia Sportswear immer für wunderbare Momente, tolle Stimmung und für ganz besondere Natur-Erlebnisse. Für 2017 haben sich die Veranstalter kurzerhand entschieden, noch einen Schritt weiter zu gehen. Denn wer seine Wanderstöcke und die Bergstiefel lieber gegen Laufschuhe und Trailpack tauschen will, der kann erstmals auch als Trailrunner auf die Strecke gehen. Doch egal ob langsamen Schrittes oder rennend, letztendlich entscheidet jeder selbst, wie weit, wie schnell und wie lange man unterwegs sein will.

HIKE – Wanderlust bei Tag und Nacht:

Wanderfreunde erleben auch in diesem Jahr wieder unvergessliche Momente in malerischen Landschaften, die von den Bergen bis zum Strand reichen. Die 24 Stunden Edition mit ihrer ca. 80 km langen Strecke aufgeteilt in drei Schleifen ist eine spannende Herausforderung, um die eigenen Grenzen auszutesten und ein Abenteuer bei Tag und Nacht zu wagen. Wer sich lieber erst einmal an das Langzeit- und Weitwandern herantasten möchte, kann sich wahlweise aber auch an der 12 Stunden Wanderung mit einer Strecke von rund 40 km versuchen.

RUN – Trailchallenge über Stock und Stein:

In diesem Jahr kommen erstmals auch alle Laufbegeisterten auf ihre Kosten. Geboten wird eine Trailchallenge der Extraklasse, bei der es auf abwechslungsreichen Pfaden durch Wälder und über Wiesen geht. Gleich zwei Optionen stehen den Läufern dabei zur Auswahl: Zum einen die Mittelstrecke für ambitionierte und erfahrene Sportler, die man je nach Kondition und körperlicher Verfassung in gut 3-5 Stunden bewältigt. Und zum anderen die Kurz-Distanz von 1-3 Stunden für Genussläufer und Einsteiger, die erste Erfahrungen im Trailrunning sammeln wollen.

Columbia HIKE & RUN 2017 – die Termine 2017

Dreh und Angelpunkt der einzelnen Columbia HIKE & RUN Events ist immer ein zentraler Veranstaltungsort, an dem alle Teilnehmer die Möglichkeit erhalten, sich auszuruhen, Testprodukte auszuleihen, sich zu verpflegen oder eine Massage für die müden Beine zu bekommen. Darüber hinaus sorgen Erfrischungsstationen und regionale Highlights auf der Strecke für die nötige Abwechslung oder einen willkommenen Motivations- und Kräfteschub für unterwegs. In diesem Jahr finden die sportlichen Events in folgenden Regionen in Deutschland und Österreich statt.

Die Veranstaltungsorte:

27. + 28. Mai: Hohwachter Bucht bei Kiel

10. + 11. Juni: Achenkirch am Achensee

15. + 16. Juli: Plech in der Fränkischen Schweiz

22. Juni: Special-Event beim INTERSPORT Gipfel-Treffen in Oberammergau mit 12H-Wanderung und Trailrunning-Route