Auf die Trails, fertig, los: Die Bergausdauerspezialisten von DYNAFIT starten ab sofort mit zwei Aktionen in den Trail-Sommer 2020. Während der 6-wöchigen Run Local Weeks werden ab 10. Juni insgesamt zehn Fachhändler mit Give Aways und Neuheiten zum Testen für die Kunden ausgestattet. Im Anschluss daran fällt bei zehn weiteren Händlern in Deutschland und Österreich am 27. Juli der Startschuss für die zweite Auflage der Veranstaltungsreihe TRAIL2GETHER. Mit beiden Events will DYNAFIT den aufgrund der Corona-Pandemie finanziell angeschlagenen Einzelhandel aktiv unterstützen. Weitere Infos gibt’s unter: www.dynafit.com

Termine Run Local Weeks 2020 & TRAIL2GETHER Laufserie

Im Rahmen der Run Local Weeks sponsert DYNAFIT jeweils 50 exklusive Run Local Buffs und Powerbar-Riegel, welche die Fachhändler an ihre Kunden verschenken können. Außerdem darf getestet werden: Jeder Run Local Partner bietet vier Tage lang die neuen Top-Schuhmodelle Ultra 100 und Feline SL sowie drei verschiedene Laufrücksäcke und Trail-Stöcke von DYNAFIT zum kostenlosen, unkomplizierten Test an.

10.-13. Juni: DER SPORTLADEN – Suhl (Deutschland)

10.-13. Juni: SPORT H&N – Reith im Alpbachtal (Österreich)

17.-20. Juni: INTERSPORT PILZ – Lienz (Österreich)

17.-20. Juni: SPORT CONRAD – Garmisch (Deutschland)

24.-27. Juni: MOUNTAINSHOP HÖRHAGER – Mayrhofen (Österreich)

1.-4. Juli: IKO SPORT – Raubling (Deutschland)

8.-11. Juli: SALEWA STORE – Wien (Österreich)

8.-11. Juli: INTERSPORT KAISER – Prien am Cheimsee (Deutschland)

15.-18. Juli: BRÜNDL SPORTS – Saalfelden (Österreich)

15.-18. Juli: LAUFSPORT SAUKEL – Kempten (Deutschland)

Von 27. Juli bis 28. August 2020 lädt DYNAFIT mit der Trail2gether-Tour interessierte Trail-Fans in zehn Regionen zum gemeinsamen Laufen auf flowigem Untergrund ein. Bei den einzelnen Events dürfen sich die Teilnehmer über ein umfangreiches Service-Angebot freuen: Kostenloser Test neuester Schuhmodelle, Laufrucksäcke und Trail-Stöcke sowie von Experten geführte Laufrunden mit verschiedenen Distanzen für Einsteiger und Fortgeschrittene. Darüber hinaus sind auch Athleten, Trail Heroes und DYNAFIT-Mitarbeiter dabei, die gerne fachkundige Expertentipps weitergeben.