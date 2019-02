Am 2. März 2019 veranstaltet Bergausdauer-Spezialist DYNAFIT bereits zum zehnten Mal den International Snow Leopard Day. In neun Ländern können Skitourengeher an ausgewiesenen Strecken jede Menge Höhenmeter sammeln, die DYNAFIT in Geld für den Schutz des Schneeleoparden umwandelt. Hierzulande am Tegelberg in Schwangau sowie in Österreich am Biberg in Saalfelden. Für jeden absolvierten Höhenmeter spendet DYNAFIT einen Cent an den Snow Leopard Trust. Die Non-Profit Organisation engagiert sich seit fast 40 Jahren für die vom Aussterben bedrohte Wildkatze. Der Erlös des diesjährigen Snow Leopard Days fließt in die Erforschung des Lebensraums des Schneeleoparden und den ersten weltweiten Zensus zur umfassenden Bestandsaufnahme der Population. Weitere Infos gibt’s unter: www.dynafit.com

DYNAFIT Snow Leopard Day 2019 – was, warum, wo:

Beim Snow Leopard Day ruft DYNAFIT sowohl Profis als auch Hobby-Skitourengeher dazu auf, an ausgewiesenen Strecken Höhenmeter zu sammeln, die am Tagesende vom Veranstalter gezählt werden. Damit sich auch Sportler ohne eigenes Equipment für den Artenschutz einsetzen können, steht bei den Veranstaltungen kostenloses Testequipment zum Ausleihen bereit. DYNAFIT Mitarbeiter sind außerdem für sämtliche Fragen rund um das Thema Skitour vor Ort. Begleitet wird der Snow Leopard Day vielerorts von einem umfassenden Rahmenprogramm, um für die nötige Motivation und gute Laune zu sorgen. Teilweise werden auch kleine Rennen ausgetragen, bei denen sich die Teilnehmer für den guten Zweck untereinander messen können.

Die Veranstaltungsorte:

DEUTSCHLAND – Tegelberg in Schwangau

ÖSTERREICH – Saalfelden in Biberg

ITALIEN – Misurina

POLEN – Beskid Zywiecki

SLOWAKEI – Mala Fatra

FRANKREICH – Val Thorens (03.03.2018)

SCHWEIZ – St. Antönien, Prättigau (03.03.2018)

GRIECHENLAND – tbd.

BULGARIEN – tbd.



Quelle: DYNAFIT

