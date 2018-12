Auch in der Wintersaison 2018/19 wird die beliebte Veranstaltungsreihe „DYNAFIT Speedfit Nights“ weiter fortgesetzt. An insgesamt sechs Terminen können nachtaktive Tourengeher nach Einbruch der Dunkelheit und auf ausgewiesenen Strecken in Deutschland und Österreich losziehen. Kostenloses Testequipment und Expertentipps sind im umfangreichen Rahmenprogramm inklusive. Skitourenneulinge sind ebenso herzlich willkommen wie erfahrene Tourengeher, die auf der Piste die nötige Kondition für größere Touren aufbauen wollen. Die Speedfit Nights schließen mit einem gemütlichen Einkehrschwung in den jeweiligen Partnerhütten ab und haben sich in den letzten Jahren als gesellige Treffpunkte für passionierte Skitourengeher etabliert. Weitere Infos zur Veranstaltung und wertvolle Tipps für Skitourengeher gibt’s unter: www.dynafit.com

DYNAFIT SPEEDFIT NIGHTS 2019 – die Termine:

In Deutschland und Österreich stehen insgesamt 6 Termine an unterschiedlichen Wintersportorten sowie ein fester wöchentlicher Termin für den bevorstehenden Winter auf dem Programm:

Donnerstag, 10. Januar 2019: Brunellawirt St. Gallenkirch, Montafon I ÖSTERREICH; Partner Sport Harry

Donnerstag, 17. Januar 2019: Gadein Panorama Restaurant Silian, Osttirol I ÖSTERREICH; Partner Sport Sunny

Mittwoch, 23. Januar 2019: Austall Gaflenz, Oberösterreich I ÖSTERREICH; Partner Sport Harreither

Donnerstag, 31. Januar 2019: Taubensteinhaus Spitzingsee, Schliersee I DEUTSCHLAND; Partner Bergzeit

Donnerstag, 07. Februar 2019: Mittelstation Jenner Schönau am Königssee, Berchtesgadener Land I DEUTSCHLAND; Partner Intersport Renoth

Mittwoch, 13. Februar 2019: Sportheim Böck Nesselwang, Allgäu I DEUTSCHLAND; Partner Schuh Sport Trenkle

Jeden Dienstag: Drehmöser Alm Garmisch, Bayern I DEUTSCHLAND; Partner Die Bergführer

Quelle: Dynafit

