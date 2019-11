Ab 15. Januar 2020 ist es wieder soweit und die DYNAFIT Speedfit Nights laden Skitouren-Begeisterte jeden Alters zum speziellen “AfterWorkOut” in die Berge ein. Nach getaner Arbeit geht’s an ausgewählten Terminen in zahlreichen Skigebieten auf Pistentour nach Feierabend. Aufstieg und Abfahrt sind bei den Veranstaltungen auf den markierten Strecken erlaubt. Außerdem dürfen sich die nachtaktiven Teilnehmer auf ein umfangreiches Rahmenprogramm inklusive kostenlosem Testequipment und Expertentipps freuen. Ein gemütlicher Einkehrschwung in den Partnerhütten rundet das etwas andere After-Work Event noch zusätzlich ab. Alle Infos run dum die Veranstaltungsreihe gibt’s unter: www.dynafit.com/speedfit

DYNAFIT SPEEDFIT NIGHTS 2019 – die Termine:

In Deutschland und Österreich stehen insgesamt 6 Termine in unterschiedlichen Ski-Gebieten auf dem Programm:

Mittwoch, 15. Januar 2020: Saalfelden – Biberg

Mittwoch, 22. Januar 2020: St. Johann in Tirol – Harschbichl

Donnerstag, 23. Januar 2020: Bad Kohlgrub – Hörnle

Dienstag, 28. Januar 2020: Puchberg am Schneeberg – Edelweißhütte

Dienstag, 04. Februar 2020: Garmisch-Partenkirchen – Drehmöser/Hausberg

Mittwoch, 12. Februar 2020: Nesselwang – Alpspitzbahn

Jeden Donnerstag im Winter: Schönau am Königssee – Jennerbahn