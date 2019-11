Unter dem Slogan: „Always Good Times“ tourt Elan ab Anfang Dezember wieder durch die Top-Skigebiete Europas und legt dabei insgesamt 65 Stopps ein. Bis zum März 2020 sind auch 27 Tourstopps in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeplant. Los geht‘s am 26. Dezember 2019 am Katschberg.

Direkt vor Ort erhalten Skifahrer und Wintersportler jeder Couleur die Möglichkeit, die neuesten Produkte des Skispezialisten zu testen – natürlich 100% komplett “Made in den Alpen”. Egal ob Piste oder Powder – Elan hat das richtige Material für jeden Pisten- und Backcountry-Fan dabei. Mehr Infos zu den einzelnen Terminen gibt’s demnächst unter: www.elan.com