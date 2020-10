Auch in diesem Jahr tourt das Freeride Filmfestival (FFF) wieder quer durch Europa und widmet sich vom 07. bis 29. November 2020 dem Schönen vor der eigenen Haustüre. Die Filmauswahl fällt heuer dabei besonders üppig und ausgesprochen international aus. Unter dem Motto: „shred@home & film@home“ zeigen die Veranstalter Volker Hölzl und Harry Putz wieder herausragende Filme – vom stilvollen Ambiente- und Atmosphären-Film über die psychische Hardcore-Belastung in den Bergen zu Beginn des Corona Lockdowns bis hin zu Slapstick und einem kompletten Solo-Projekt. Alle Infos, austragungsorte und Tickets gibt’s unter: www.freeride-filmfestival.com

Erster POW Film Award, erstmals Italien als Tourstopp und PYUA als neuer Kooperationspartner



In diesem Jahr feiert der POW Film Award seine Premiere, der in Kooperation mit Protect our Winters Europe verliehen wird. Der mit 1.000 Euro vom FFF ausgeschriebene Preis richtet sich an Freeride-Filme, die einen ausdrücklichen Beweis für aktives klima-bewusstes Handeln erbringen, ohne mit dem Finger auf andere zu zeigen.

Auch hinter den Kulissen des Freeride Filmfestivals hat sich etwas getan. So ist neben ABS auch die nachhaltige Outdoormarke PYUA als Kooperationspartner mit eingestiegen. Die Strategie ist klar: Gemeinsam wird am steten Ausbau und der zunehmenden Internationalisierung der Tour gearbeitet. Passend dazu gastiert das FFF in diesem Jahr erstmals auch in Italien und hat bei ausgewählten Tourstopps auch bekannte Athleten und Filmemacher im Gepäck. Aber auch sonst wird auf jeder Veranstaltung ein Moderator und teilweise einer oder mehrere der Akteure aus den jeweils gezeigten Filmbeiträgen vor Ort sein.

Alle Termine und Austragungsorte im Überblick:

Schweiz:

07.11. Andermatt, Konzerthalle

08.11. Zürich, Kosmos Kino

17.11. Lausanne, Pathé Les Galeries

18.11. Engelberg, Kursaal

19.11. Basel, Pathé Küchlin

20.11. Bern, Cine Bubenberg

Österreich:

09.11. Wolfurt, Cubus

12.11. Wien, Gartenbaukino

13.11. Innsbruck, Leokino

22.11. Salzburg, Das Kino

23.11. Wels, Programmkino

24.11. Graz, KIZ Royalkino

25.11. Villach, Stadtkino

29.11. Schruns, Kulturbühne

Deutschland:

10.11. Garmisch-Partenkirchen, Kongress

11.11. München, Alte Kongresshalle

15.11. Landshut, Kinopolis

16.11. Erlangen, Cinestar

17.11. Frankfurt, Metropolis

18.11. Berlin, Kino in der Kulturbrauerei

19.11. Hamburg, Zeise Kinos

21.11. Düsseldorf, Cinestar

22.11. Köln, Cinenova

23.11. Stuttgart, Gloria

24.11. Tegernsee, Seeforum

25.11. Augsburg, Liliom

26.11. Neu-Ulm, Dietrich Theater