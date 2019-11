Offpiste on Tour: In diesem Jahr feiert das Freeride Filmfestival seinen 10. Geburtstag und tourt vom 06. bis 19. November 2019 wieder durch insgesamt 12 Kinos in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Heuer steht das Programm mit seinen insgesamt sechs Kurzdokus unter dem Motto “Storytelling und Nachhaltigkeit” und verspricht nicht weniger als eine Auswahl der besten Ski- und Snowboardfilme des Jahres auf die große Leinwand zu zaubern. Neben atemberaubender Action, persönlichen Einblicken und inspirierenden Geschichten liegt ein Schwerpunkt diesmal auf Nachhaltigkeit und verantwortungsvollem Umgang mit Natur und Gesellschaft.

Hierfür haben die Organisatoren die Initiative “Freeride For Future” ins Leben gerufen. Ein Projekt, bei dem es nicht darum geht, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern zuerst bei sich selbst anzufangen. Der Hintergrund dieser Initiative ist, Maßnahmen gegen den Klimawandel und den Verlust natürlicher Lebensräume zu unterstützen und eigenständig umzusetzen. „Wir sehen das Freeride Filmfestival als Kommunikationsplattform, damit ProduzentInnen, AthletInnen und wirtschaftliche PartnerInnen ihre Aktivitäten rund um Umweltbewusstsein und CO2-Neutralität vorstellen und mit der Community diskutieren können“, erklärt der zweite FFF-Co-Organisator Harry Putz. Das beginne etwa dabei, dass drei Tour-Stopps in Österreich als Green Event zertifiziert werden sollen und Branchenpartner mit zukunftsweisenden bzw. grünen Geschäftspraktiken gesucht werden. Das bedeute aber auch, dass Filme bevorzugt werden, die beim Freeriden auf künstliche Aufstiegshilfen verzichten und sich mit kritischen Inhalten zum Klima-, Wirtschafts- und Gesellschaftswandel beschäftigen.

Ein überaus begrüßenswerter Ansatz wie wir finden, der uns umso gespannter macht auf das diesjährige Programm.

Circle of the Sun: Der Film „Circle of the Sun“ entführt euch auf eine fast surreale Reise nach Norwegen. Er beschreibt einen Kreislauf der Sonne, also einen Tag in einer magischen Landschaft. Steile Berge, das Meer, die Sonne und Aurora Borealis. Die Arktis. Ein eisiger und doch warmer Ort. Ein Ort, an dem man sich in der Schönheit der Natur verliert.