Wintersportler, die schon immer mal Abenteuerluft abseits der markierten Pisten schnuppern und die neuesten Trends auf keinen Fall verpassen wollen, haben von Februar bis März 2019 gleich drei Mal die Gelegenheit zum Testen, Ausprobieren und Mitmachen. Denn dann findet bereits zum sechsten Mal das FreerideTestival 2019 presented by BMW xDrive in Saalbach, Warth-Schröcken und im Kaunertal statt, bei dem Einsteiger wie auch Profis jeweils ein Wochenende lang das neueste Equipment von rund 50 Herstellern auf Herz und Nieren überprüfen können. Neben vielen kostenlosen Testmöglichkeiten bringen aber auch Workshops, Kurse und geführte Touren die Skifahrer sowie Snowboarder ordentlich in Fahrt. Außerdem macht der gratis BMW xDrive Shuttle den Weg von und zum Ausgangspunkt zum exklusiven Erlebnis. Zeit zum Chillen und Ratschen gibt’s beim geselligen Beisammensein in der ABS-Airbag Lounge. Weitere Infos und die Anmeldung gibt’s unter: www.freeride-testival.com

Vom “Home of Lässig” bis zum Freeride-Mekka im Kaunertal

Den Auftakt bildet wie immer das „Home of Lässig“ – die Top-Freeride-Destination Saalbach im Salzburger Land. Am 23. und 24. Februar 2019 wird an der Talstation des „12er Express“ im Ortsteil Hinterglemm die Test-Zeltstadt aufgebaut, um von dort aus am schnellsten ins Freeride-Terrain von Zwölferkogel und Schattberg eintauchen zu können. Auch zum weitläufigen und schneesicheren Gelände rund um das Freeride World Tour Face am Fieberbrunner Wildseeloder ist es dank der schnellen Verbindungen im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn nicht weit. Der nächste Stopp führt dann an den Arlberg – mitten hinein in die Wiege des alpinen Skilaufs. Hier beherbergt Warth-Schröcken am 16. und 17. März sowohl Freeride-Fans als auch die Wintersport-Industrie. Für einen gelungenen Abschluß der FreerideTestival presented by BMW xDrive 2019 Reihe sorgt wie immer der Kaunertaler Gletscher im Tiroler Oberland. Dort werden am 30. und 31. März noch einmal alle Testprodukte aufgefahren und die Hänge des enorm weitläufigen und abwechslungsreichen Gebietes durchpflügt.

Quelle: SCC Sport Concepts & Consulting OHG

