Erneut veranstaltet Happy Moving Outdoors zwei Trailrunning-Kurse vor der einzigartigen Kulisse der Schlierseer Alpenregion. Wer es beim letzten Mal also nicht geschafft hat, bekommt nun eine zweite Gelegenheit, in den neuen Trendsport hineinzuschnuppern oder als versierter Laufsportler gemeinsam mit Gleichgesinnten neue Strecken zu entdecken. Während die Einsteiger am Samstag, den 29. August erste Berührung mit dem Laufen abseits vom Asphalt haben werden, gibt die sympathische Diplom-Sportwissenschaftlerin Susanne Viehweger fortgeschrittenen Running-Kollegen am Samstag, den 5. September wertvolle Tipps. Mehr Infos zu den Leistungen der einzelnen Kurse in der Kleingruppe (mind. 4 bis max. 8 Personen) und zur Anmeldung gibt’s unter: www.happymovingoutdoors.de

Einführung ins Trailrunning – Schnuppertag am 29.08.2020

Das erwartet euch: Nach der Testschuhvergabe, einem Materialüberblick und einem Warm Up geht’s direkt auf die erste Trailrunning-Runde. Zwischendurch gibt es Tipps zur Lauftechnik, Tourenplanung und Ernährung. Nach einer Stärkung auf einer idyllischen Berghütte geht es wieder zurück auf zum Ausgangspunkt.

Termin: Samstag 29. August 2020; 10 – 15 Uhr

Treffpunkt: Wanderparkplatz Hennererhof

Anmeldung: Anmeldung vorab erforderlich.

Teilnahmegebühr: 85 Euro

Leistungen inklusive: Testschuhe, Goodie Bag, Bergsport Schachenmeier Gutschein, Techniktraining, Tipps beim Geländelauf, geführter Trailrun mit Gipfelerlebnis mit professionellem Guide

Trailrunning Advanced – Fortgeschrittenenkurs am 05.09.2020

Das erwartet euch: Wer bereits erste Erfahrungen im Trainrunning gesammelt hat und sein Wissen rund um’s Thema Trailrunning und technischere Trails erweitern will, kann bei diesem Kurs den eigenen Horizont erweitern. Nach der Testschuh- und Leihstockvergabe, einem Materialcheck und einem Warm Up geht’s ab auf die Trails, um mehr über den sinnvollen Einsatz von Stöcken zu lernen. Zwischendurch gibt es Tipps zur Lauftechnik, Tourenplanung und Ernährung. Nach einer Stärkung auf einer idyllischen Berghütte wird sich dem Thema “Erste Hilfe am Berg” gewidmet, bevor es wieder zurück zum Startpunkt geht.

Termin: Samstag 5. September 2020; 10 – 16 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz Bahnhof Neuhaus

Anmeldung: Anmeldung vorab erforderlich.

Teilnahmegebühr: 95 Euro

Leistungen inklusive: Testschuhe, Leihstöcke von Komperdell, Goodie Bag, Bergsport Schachenmeier Gutschein, Techniktraining speziell mit Stockeinsatz, Erste Hilfe Exkurs, geführter Trailrun mit Gipfelerlebnis mit professionellem Guide