Trailrunning ist längst nicht mehr nur Trendsport No.1, sondern etabliert sich immer mehr zu einer der beliebtesten Bergsportarten überhaupt. Während mancher nur Kopfschüttelnd dabei zu sieht, wie sich Outdoorsportler jeden Alters “rennend” den Berg hinauf sprinten oder quer durch den Wald bewegen, wird bei anderen wiederum das Interesse für den Laufsport abseits von asphaltierten Wegen geweckt.

Wer sich für eine erste “Kostprobe” nicht unbedingt gleich sündhaft teure Laufschuhe anschaffen und erst recht nicht allein unterwegs sein mag, der kann am Donnerstag, den 11. Juni (GIRLS ONLY), und am Samstag, den 13. Juni 2020 (MIXED) jeweils von 10 bis 15 Uhr unter professioneller Anleitung der Diplom-Sportwissenschaftlerin Susanne Viehweger und ihrer Kolleginnen ganz entspannt in den Trailsport hinein schnuppern – inkl. Testschuhe, Goodie-Bag und vielen weiteren Extras. Und das alles vor der Kulisse der atemberaubenden Berglandschadft rund um den Schliersee. Mehr Infos zu den Leistungen der einzelnen Kurse in der Kleingruppe (mind. 4 bis max. 8 Personen) und zur Anmeldung gibt’s unter: www.happymovingoutdoors.de