Event – Kaiserkrone JOLsport EliteRun 2017 Neuer Trailrunning- & Berglauf-Event für Jedermann am Wilden Kaiser

Am 8. Juli 2017, um 6 Uhr morgens fällt am Scheffauer Musikpavillon der Startschuss für den ersten „Kaiserkrone JOLsport EliteRun“ am Wilden Kaiser in Tirol. Bei dem extrem kräftezehrenden Gebirgslauf müssen sage und schreibe 58 Kilometer und 3.500 Höhenmeter überwunden werden – und das in einer . Hoch über dem Hintersteiner See führt die EliteRun-Strecke zur Walleralm, hinauf zum Stripsenjoch und durchs Kaiserbachtal an der Wilderer Kanzel vorbei zur Kaiser-Hochalm und schließlich zurück nach Scheffau. Weitere Infos zur Anmeldung gibt’s unter: www.kaiserkrone-eliterun.at

Kaiserkrone für jedermann

Wer vom Zuschauen bereits Lust aufs Gebirgslaufen bekommt, kann den Outdoor-Sport erstmals noch am selben Tag beim leichter zu bewältigenden „Kaiserkrone Publikumslauf“ testen. Alle Interessierten treffen sich am 8. Juli 2017 um 11 Uhr beim Musikpavillon in Scheffau. Von dort aus geht es dann mit professionellen Guides in gemütlichem Lauftempo für 17,8 Kilometer auf der Originalstrecke den „EliteRunnern“ entgegen. Am Sonntag, 9. Juli findet ein weiterer Publikumslauf mit 25km Länge statt, Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Talstation der Bergbahn in Söll. Nach der Fahrt hinauf zum Hexenwasser führt die Strecke über Brandstadl und Hartkaiser nach Scheffau. Wer mag, läuft einfach mit, denn eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.