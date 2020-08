Im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts von ClimbHow, dem Innsbruck Tourismus sowie den Innsbrucker Nordkettenbahnen findet am 5. September 2020 das “Klettersteigtestival light Innsbruck 2020” statt. Dabei können erfahrene Bergsportler und Einsteiger praxisbezogene, kostenfreie Workshops zum Thema Klettersteig besuchen, um sich kompetent und ganzheitlich schulen zu lassen. Staatlich geprüfte Berg- und Schiführer, Alpinärzte und Bergretter vermitteln dabei zentrale Inhalte rund um den beliebten Bergsport am stählernen Seil.

Zu den Schwerpunkten zählen dabei nicht nur Erste-Hilfe am Berg und das passende Equipment, sondern auch Klettersteigtouren mit Kindern, Klettertechniken und Sicherungsmethoden stehen auf dem Programm. Darüber hinaus stellen namhafte Hersteller entsprechende Bergsportausrüstung für den Praxis-Test zur Verfügung. Weitere kostenfreie Klettersteig Workshops bietet CLIMBHOW an drei zusätzlichen Wochenenden im Sommer 2020 an. Weitere Infos zu den einzelnen Terminen und zur Anmeldung gibt’s unter: climbhow.info