Event – OMM Alps Achensee 2017 Trailrunnning & Orientierungslauf vereint in einem Outdoor-Event der Superlative

Beim OMM Alps Achensee werden die Alpen vom 16. bis 17. September 2017 in Steinberg am Rofan zum ersten Mal zum Austragungsort des legendären Original Mountain Marathons (OMM). Das bekannte Extremrennen wurde erstmals im Jahr 1968 in Schottland ausgetragen und vereint sowohl Berglauf und Orientierung als auch Wandern in bergigem Gelände und Trailrunning mit dem Campen in freier Natur. Selbstständige Entscheidungen und Ausdauer werden dabei ganz besonders groß geschrieben, denn jeder Teilnehmer ist den Elementen „schutzlos“ ausgesetzt. Die insgesamt 60 Checkpoints der entlang der zu absolvierenden Strecke verteilen sich quer durch die beeindruckende Bergwelt des schroffen Rofangebirges (2.261 m) im Süden bis hin zum Guffert (2.169 m) im Norden. Eine herausfordernde Gesamtstrecke egal auf welcher Distanz, die es in zwei Tagen und als Zweierteam zu bewältigen gilt. Wer dabei sein will, sollte sich noch heute für das nächste großes Abenteuer anmelden – die Plätze sind begrenzt: www.theomm.com

DIE GESCHICHTE DES ORIGINAL MOUNTAIN MARATHON

Seinen Ursprung hat der OMM in England und Schottland. Dort treffen sich seit 1968 jährlich begeisterte Läufer zu diesem einziartigen Rennen, das längst schon Kultstatus genießt. In zwei Tagen und einer Nacht im Zelt beweisen die Teilnehmer ihre Bergerfahrung und dazu benötigte Orientierung, Ausdauer und das Teamwork, um gemeinsam das Ziel zu erreichen. Hierfür müssen sie immer wieder richtige Entscheidungen treffen (u.a. zu der Wahl der besten Route) und brauchen neben dem riochtigen Gespür für die richtige Strecke auch einen ganzen Schwung Entschlossenheit.

WAS IST EIN OMM EVENT?

Beim OMM Alps sind die Teilnehmer immer gemeinsam mit einem Laufpartner unterwegs. Im Zweierteam navigiert sich dabei jedes Gespann mit Karte und Kompass selbst durch die Berglandschaft. So muss zum Teil direkt vor Ort entschieden werden, wie die eigene Route verlaufen soll. Genau das macht den OMM zu einem ganz persönlichen Berg-Erlebnis für jeden Einzelnen. Am Start erhält jeder Teilnehmer eine Laufkarte, die auf dem Weg zum OvernightCamp und zurück ins Ziel ein treuer Begleiter sein soll. Damit gilt es anschließend die zahlreichen, im Rofangebirge versteckten Checkpoints anzusteuern. Und genau hier beginnt das eigentliche Abenteuer, denn für jeden gefundenen Checkpoint gibt’s wertvolle Punkte für die Endwertung. Auch die Länge der Strecke wird dadurch von jedem Team selbst beeinflusst.

Wer die ganze Strecke laufen will, der sollte an der „Zeitwertung“ teilnehmen. Hier heißt es ganz klassisch: Der Schnellste gewinnt. Die Streckenlänge beläuft sich dann auf insgesamt 55 km und stolze 4.300 Höhenmeter (Langdistanz) bzw. ca. 38 km und 2.400 Höhenmeter (Mitteldistanz), die an zwei Tagen gemeistert werden müssen. Alternativ steht auch die „Punktewertung“ zur Auswahl. Dabei bestimmt jedes Team selbst, welche Checkpoints konkret angesteuert und welche ausgelassen werden sollen. Wie lang die dabei zurückzulegende Strecke ist und wie viele Höhenmeter diese umfasst, hängt somit von der jeweiligen Auswahl der Checkpoints ab. Die für die Langdistanz verfügbare Laufzeit darf 7 Std. am Samstag bzw. 6 Std. am Sonntag nicht überschreiten. Bei der Mitteldistanz liegt das Zeitlimit bei 5,5 Std. bzw. 4,5 Std., um das Etappenziel zu erreichen – das OvernightCamp auf einer idyllischen Bergwiese. Die Ausrüstung für die Übernachtung muss allerdings jeder selbst im Rucksack mit sich führen, was vor allem das Pack-Management ganz besonders interessant werden lässt.

OMM Alps Achensee – der Programmablauf:

Der malerische Achensee liegt inmitten der Tiroler Alpenwelt. In einer Höhe von 1010m Höhe befindet sich nur einen Steinwurf davon entfernt das urige Bergidyll Steinberg. Die umliegende, unberührte Landschaft besteht aus dichten Wäldern mit vereinzelten, typischen Almen und wird von der steilen Klamm der Grund- und Steinberger Ache durchzogen. Hier befindet sich mit der Mehrzweckhalle auch der Austragungsort des OMM Alps Achensee 2017.

Freitag – 15. September:

17:00 Uhr: Start der Registrierung

17:00 –22:00 Uhr: Shuttlebus Achensee –Steinberg

18:00 –19:30 Uhr: Abendessen (bitte auf Anmeldung angeben)

20:00 –20:45 Uhr: Briefing, verpflichtend für alle Teilnehmer

22:00 Uhr: Ende der Registrierung

Samstag – 16. September:

06:30 –09:00 Uhr: Shuttlebus Achensee –Steinberg

07:00 –08:30 Uhr Frühstück (bitte auf Anmeldung angeben)

07:00 –08:00 Uhr: Registrierung

07:30 Uhr: Notbriefing (für Teams, die das Briefing am Freitagabend verpasst haben)

09:00 –10:30 Uhr: Start von OMM Alps

18.00 Uhr: Schließung der Strecken

Sonntag – 17. September

08:00 –09:30 Uhr: Start

14:00 –ca. 17:00 Uhr:Shuttlebus Achensee –Steinberg

15:00 Uhr: Siegerehrung (je nach Rennverlauf auch früher)

16.00 Uhr: Schließung der Strecken

tbd.: Siegerehrung