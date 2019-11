Die ORTOVOX Safety Nights gehen in ihre vierte Runde: So haben interessierte Wintersportler auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, das eigene Wissen rund um das Thema Lawinen aufzufrischen und zu erweitern. Von Januar bis Ende Februar 2020 vermitteln erfahrene Bergührer im Rahmen von zweistündigen Kompaktkursen wesentliche Basics über das richtige Verhalten im Notfall und im Umgang mit der Notfallausrüstung. Über die Teilnahme entscheidet jeweils das Los, daher empfiehlt es sich, bei der ab Montag, den 25. November 2019 freigeschalteten Online-Anmeldung schnell zu sein. Mehr Infos zu den einzelnen Terminen und Inhalten der Kurse gibt’s hier: www.ortovox.de

Kostenlose Lawinenkurse und LVS-Leihausrüstung

Die Safety Nights Kurse sind kostenlos und finden immer abends an einem Werktag in 15 bekannten Nachtskitourengebieten in Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich statt. Die Notfallausrüstung (LVS-Gerät, Schaufel und Sonde) kann dabei vor Ort kostenlos ausgeliehen werden, ebenso wie Stirnlampen von Petzl.

Termine in Deutschland:

21.01.2020 – Drehmöser, ab 19 Uhr

06.02.2020 – Söllereck, ab 19 Uhr

13.02.2020 – Taubenstein, ab 19 Uhr

Termine in Österreich:

14.01.2020 – Rofan, ab 19 Uhr

15.01.2020 – Wilder Kaiser, ab 19 Uhr

06.02.2020 – St. Johann im Pongau, ab 19 Uhr