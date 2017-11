Event – REEL ROCK Film Tour 12 Die vier besten Kletterfilme des Jahres auf großer Tour quer durch Europa

Der Sommer ist zurück in der Stadt, denn seit dem 11. November 2017 geht die REEL ROCK Film Tour bereits zum zwölften Mal auf große Tour durch die Kinos von Deutschland, Österreich und die Niederlande. In vier Kurzfilme werden die spannendsten Geschichten und größten Stars der Kletterszene und herzzerreißende Action gezeigt. Mit dabei sind die beiden starken Frauen Margo Hayes und Maureen Beck sowie die Klettterlegende Chris Sharma und der aufstrebende Free Soloist und Donut-Kenner Brad Gobright. Alle Infos zu den einzelnen Filmbeiträgen sowie Tickets für alle termine gibt’s unter: www.reel-rock.eu

REEL ROCK FILM TOUR 2015 – das Programm:

BREAK ON THROUGH: Der Schwierigkeitsgrad 5.15 markiert momentan die Spitze der modernen Sportkletterei. Routen in diesem Grad wurden bislang nur von einigen Männern, nie jedoch von einer Frau geklettert. Margo Hayes aus Boulder (Colorado), 19 Jahre alt und weitgehend unbekannt, hat sich vorgenommen, genau das zu ändern. Um den schwierigsten Routen der Welt noch näher zu sein, ist sie nach Europa gezogen. Hier trainiert sie, um endlich als erste Frau eine der berühmtesten 5.15-Routen in Frankreich und Spanien zu bezwingen. Um ihr Ziel zu erreichen, bringt sie ihren Körper absolut ans Limit, riskiert Verletzungen und trainiert bis zum Burnout.

SAFETY THIRD: Für die meisten Kletterer gilt: Sicherheit geht vor! Aber Brad Gobright ist definitiv nicht wie die meisten Kletterer: ein Sonderling, der sich mit Vorliebe von drei Tage alten Donuts ernährt und keine Angst vor dem Fallen hat. Im Eldorado Canyon betreibt er Trad Climbing in seiner gefährlichsten Form, ebenso wie seilfreies Free-Solo-Klettern. Trotz der vielen Narben, die er dabei schon davongetragen hat, ist er jetzt dabei seine bislang wagemutigste Kletterei in Angriff zu nehmen: das Free Solo einer der ausgesetztesten und schwierigsten Routen im Eldorado Canyon.

ABOVE THE SEA: Chris Sharma mag den Gipfel seiner Kletterkarriere bereits überschritten haben, doch er ist und bleibt der bekannteste Vertreter des Deep Water Soloings, Free-Solo-Klettern direkt über dem Wasser. Zehn Jahre nach der aufsehenerregenden Erstbegehung von Es Pontàs, einem gewaltigen Felsbogen vor der Küste Mallorcas, kehrt er auf die Insel zurück, wo er eine neue, beeindruckende Wand mit einer Reihe von winzigen Griffen entdeckt. Sollte es ihm gelingen, diese Herausforderung zu meisten und die unzähligen Stürze ins Wasser wegzustecken, wird er die bislang schwierigste Free-Solo-Route der Welt etablieren.

STUMPED: Maureen Beck ist nicht hier, um euch zu inspirieren. „Wenn die Leute sagen: ,Schau her, ein einarmiger Kletterer. Jetzt habe ich keine Ausreden mehr.’ Dann antworte ich: ,Kollege, du hattest nie eine Ausrede.’“ Und dabei nimmt sie sich selbst nicht aus. Sie mag zwar ohne einen linken Unterarm auf die Welt gekommen sein, aber das hat sie nicht daran gehindert, sich voll reinzuhängen. Sie geht mit „Stumped“ bis ans Limit, auch wenn das bedeutet, dass sie von einer 5.12er mal eine Watschen kassiert oder bei einem überhängenden Boulder kapitulieren muss. „Ich will ja nicht nur eine einarmige Kletterin sein. Ich will eine gute Kletterin sein!“

Termine der großen Deutschlandtour:

Wer dabei sein und sich von waghalsigen Free-Solo-Routen sowie knallharten Boulder-Problemen inspirieren lassen will, der hat in ganz Deutschland vielerlei Möglichkeiten und Termine, um sich die Show nicht entgehen zu lassen. Tickets gibt’s für 13,- Euro (VVK) und ermäßigt 11,- Euro entweder online oder an der Abendkasse.

Termine im Großraum München:

16.11.17 – Würzburg

17.11.17 – Bayreuth

18.11.17 – Stephanskirchen

20.11.17 – Augsburg

23.11.17 – Kempten

24.11.17 – Regensburg

1. Dezember – München (Gilching)

8. Dezember – Nürnberg