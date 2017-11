Event – RISE&FALL 2017 Mayrhofen als Austragungsort des härtesten Staffelrennens des Winters

Der Weg zum Sieg ist bekanntlich mit Hürden gepflastert. Für kaum ein Event gilt das in extremerer Form als für den RISE&FALL, der am 16. Dezember 2017 bereits zum sechsten Mal in Mayrhofen im Zillertal stattfinden wird. In den Disziplinen Skibergsteigen, Paragleiten, Mountainbiken und Skifahren bzw. Snowboarden heißt es dann wieder, den Berg und vor allem sich selbst zu bezwingen. Die heiße Vorbereitungsphase für die Ausnahmesportler und die Veranstalter läuft bereits jetzt. Insgesamt 80 Teilnehmer werden an den Start gehen, darunter auch der Schweizer Christian Maurer (Chrigel) – Europameister und dreifacher Weltmeister im Paragleiten. Denn bei diesem Top-Event können nur die Besten bestehen. Alle Infos, Tickets und das offizielle Programm gibt’s unter: www.riseandfall.at

6. RISE&FALL 2017 – einmalige Atmosphäre , Unterhaltung vom Feisnten und zwei glückliche Gewinner

Das Besondere am RISE&FALL ist die einzigartige Atmosphäre. Denn bis 12:00 Uhr können die Zuschauer beim Warm-Up das Renngelände selbst unter die Lupe nehmen und entgeht ihnen beim Wettkampf keine Schweißperle der motivierten Teilnehmer. Schließlich werden auf dem Eventgelände die actiongeladenen Bilder live und gestochen scharf auf einer Großbildleinwand übertragen. Aber auch das Rahmenprogramm verspricht dieses Jahr ganz besondere Partylaune, im Zielbereich vor und nach der Siegerehrung sowie auf der Hauptstraße im Ortskern von Mayrhofen.

No pain, no gain: Du willst beim RISE&FALL 2017 in Mayrhofen / Hippach im Zillertal dabei sein? Dann bewirb dich jetzt und genieß ein spektakuläres Erlebniswochenende inkl. Übernachtung im 4-Sterne-Hotel, Tages-Skipass und vielen weiteren attraktiven Goodies. Hier geht’s zur Bewerbung: http://bit.ly/riseandfall_airFreshing

Freitag, 15.12.2017 – Europahaus Mayrhofen:

ab 17.00 Uhr Startnummernvergabe und Nudelbuffet

ab 19.00 Uhr Athleten-Briefing

Samstag, 16.12.2017 | Eventgelände bei der Talstation der Ahornbahn:

12.00 Uhr Einlass ins Eventgelände

13.00 Uhr Start RISE&FALL 2017

15.00 Uhr Live-Musik mit Die Jungen Aschenwald

16.00 Uhr Siegerehrung und Verlosung

ab 17.00 Uhr RISE&FALL Afterpartys in Mayrhofen