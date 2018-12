Event – SAFETY NIGHTS 2019 Ortovox & Petzl veranstalten kostenlose Lawinenkompaktkurse nach Feierabend

Skitourengehen boomt, vor allem die schnelle Skitour nach Feierabend findet immer mehr Anhänger: Umso wichtiger, dass bei allem Spaß die Sicherheit nie zu kurz kommt. Mit den SAFETY NIGHTS bieten die beiden Outdoor-Spezialisten Ortovox und Petzl kostenlose Lawinenkompaktkurse an und wollen so für das wichtige Thema “Sicherheit beim Tourengehen” sensibilisieren. Die Anmeldung für die auf maximal 390 Teilnehmer limitierten 13 Kurse ist noch bis 16. Dezember 2018 möglich unter: www.ortovox.com



Lawinenkurse zur Vermittlung der wichtigsten Basics im Notfall

Die Teilnehmer lernen die wichtigsten Basics über das richtige Verhalten im Notfall und im Umgang mit der Ausrüstung, darunter: LVS-Suche, Lokalisieren/Sondieren, Schaufeln und die komplette Rettung unter Zeitdruck – alles unter Aufsicht von erfahrenen Bergführern. Neben den Petzl Stirnlampen, die ausgiebig getestet werden können, kommen auch neueste LVS-Geräte, Sonden und Lawinenschaufeln von Ortovox zum Einsatz. Die zweistündigen Kompaktkurse finden unter der Woche von 19 bis 21 Uhr an einschlägig bekannten Nachtskitourengebieten im gesamten Alpenraum statt. Veranstaltungsorte in Deutschland sind der Taubenstein, der Blomberg sowie Oberstdorf-Söllereck und der Garmischer Hausberg. Hinzu kommen in Österreich noch Rofan, Wilder Kaiser, Hochwurzen- Rohrberg und Zell am See.

Quelle: Petzl & Ortovox

