Die legendären 4 TRAILS powered by Salomon sind wieder zurück. Drei Jahre nach der letzten Auflage im Juli 2015 steht fest: Der einzigartige Etappenlauf geht vom 10. bis 13. Juli 2019 in die nächste Runde. Los geht’s diesmal in Seefeld, drei Tage später wird dann das Ziel in Imst erreicht sein. Auf die Strecke gehen maximal 700 Teilnehmer, die allesamt ein völlig neues Konzept mit kürzeren Etappen und einem eigenen Angebot für Hiker erwartet. Ihr großes gemeinsames Ziel: In vier Jahren soll der Gardasee erreicht werden. Wie das geht? Jedes Jahr gibt’s eine neue Streckenführung, bei welcher der jeweils letzte Zielort als Anfangspunkt für die nächste Route dient. Und genau das ist das Alleinstellungsmerkmal der neuen 4 TRAILS. Weitere Infos zum Laufevent gibt’s unter: www.4trails.net

Von Seefeld in Tirol zum Gardasee über feinste Trails

Der beliebte Etappenlauf wurde von 2011 bis 2015 insgesamt fünfmal ausgetragen und fand im Juli 2015 mit dem Sieg des Spaniers Miguel Ortega Caballero in Maria Alm (Österreich) sein vorläufiges Ende. Aufgrund des nach wie vor großen Interesses der Trailrun-Community sah sich die Eventagentur Plan B dazu anmiert, die 4 TRAILS wiederzubeleben. Vieles vom bisherigen Ablauf wird erhalten bleiben, aber auch manches neu sein. Ganz wichtig: Die vier Tagesetappen werden kürzer und kompakter ausfallen, mit Längen zwischen 23 und 26 Kilometern pro Tag und gut 1.300 bis 1.800 Höhenmeter im Auf- und Abstieg. Die 4 TRAILS sind somit der perfekte Einstieg für Trailrunner in die Welt der Etappenrennen. Und für Wanderer, die ohne Renn-Wertung auf die Strecke gehen, eine echte sportliche Herausforderung.

Das eigentliche Highlight ist aber die Streckenführung, die sich jedes Jahr ändert. Die Routen knüpfen alle aneinander an, sodass der Zielort des Vorjahres immer zugleich auch der Startort des aktuellen Jahres wird. In vier Jahren soll so mit dem Gardasee das Endziel erreicht sein. Außerdem startet alle zwei Jahre die „Reise“ erneut in Tirol. Damit auch jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer nach dem 1. Abschnitt die Chance hat, seinen Weg nach Italien in den Folgejahren weiterzuführen, gilt eine Startplatzgarantie für das 2. Jahr. Weitere Angebote im Rahmen der gesamten vierjährigen Route: Nach Absolvierung von Jahr 1 und 2, erhalten die Teilnehmer*innen zusätzlich 15%, nach Teilnahme in den Jahren 1, 2 sowie 3 gelten 25% für das vierte Jahr. Ein späterer Einstieg ist auch möglich, denn alle zwei Jahre startet in Seefeld die Reise an den Gardasee erneut.

Salomon 4 Trails – die vier Etappen:

Nach dem Start in Seefeld am 10. Juli geht’s direkt in die Leutasch. Höhepunkt des Tages ist der Aufstieg durch das Skigebiet Rosshütte zum 2.062 m hoch gelegenen Seefelder Joch mit Blick auf das Karwendel Gebirge. Die zweite Etappe führt dann von Leutasch nach Wildermieming. Die Strecke folgt dabei dem Ganghofer-Weg bis zur Gaistalalm, dort hinauf zur Niederen Munde (2.059 m), wieder hinunter über den Hintereggensteig bis zur Neuen Alplhütte und weiter auf panoramareichen Pfaden bis ins Ziel nach Wildermieming.

Gleich drei Joch-Überquerungen müssen am dritten Tag bewältigt werden. Auf dem Weg nach Nassereith führt die Strecke hinauf zum Stöttltörl (2.036 m), zum Hölltörl (2.163 m) und zum Marienbergjoch (1.789 m).Vom Aussichtspunkt Adlerhorst führt der Trail dann steil bergab ins Ziel nach Nassereith. Auf der Schluss-Etappe von Nassereith nach Imst geht’s noch einmal hoch hinauf. Zuerst führt die Strecke bergauf durchs Gafleintal zur Gafleinhütte und weiter zum Sinnesgatter. Es wartet eine spektakuläre Aussicht ins Tegestal und hinüber zum Tschirgant, dem Hausberg von Imst. Nach dem beeindruckenden Alpeleskopf (2.258m) geht’s durch das Reissenschuhtal hinauf zum Grubigjöchl (2.023m). Vorbei an der Heiterwandhütte dann steil bergab Richtung Tarrenz. Auf dem Weg ins Ziel passieren die Athleten noch das Schloss Starkenburg, bis schließlich Imst erreicht ist.

