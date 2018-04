Event – Salomon Trails 4 Germany presented by BUFF® Beliebte Trailrunning-Serie mit drei neuen Tourstops und noch mehr Trails

Was für ein Start in die neue Laufsaison 2018: Die von Salomon und Plan B gemeinsam veranstaltete heimische Laufserie “Trails 4 Germany” wächst von vier auf nunmehr sechs Stopps und mit dem spanischen Head- und Neckwearspezialisten BUFF® steigt ein neuer Presenter mit ein. Damit steht nicht nur die Riege der Sponsoren fest, sondern auch alle Termine und offiziellen Austragungsorte: Los geht’s am 6. Mai 2018 im Vogtland, wo die neugeschaffene nationale Laufserie SALOMON Trails 4 Germany presented by BUFF am Stausee Pöhl gastiert. Danach folgen das sauerländische Lennestadt und der Naturpark Taunus als neue Stopps. Aus dem Vorjahr wieder mit dabei sind Albersweiler, Blaubeuren und Kulmbach. Das Finale steigt wie im Vorjahr am 21. Oktober in Kulmbach im Frankenwald.

Die bewährten Distanzen bleiben auch in diesem Jahr wieder gleich. Die Kurzstrecken führen über rund 10 Kilometer und die Langstrecken über etwa 20 Kilometer. Perfekt um als Trail-Einsteiger erste Erfahrungen zu sammeln und als erfahrener Läufer einfach Spaß zu haben. Ergänzt wird das Programm noch zusätzlich mit einem Lauf für Kinder und Familien. Anmeldungen sind ab sofort möglich, wobei Mehrfach-Starts mit interessanten Rabatten belohnt werden. Ale Infos zum Laufevent gibt’s unter: www.trails4germany.com

Insgesamt sechs Tourstops in ganz Deutschland mit feinsten Trails

Ergänzt wird das bekannte Trio Albersweiler, Blaubeuren und Kulmbach in diesem Jahr zuerst durch die Talsperre Pöhl im Vogtland unweit der Spitzenstadt Plauen. Hier fällt am 6. Mai der Startschuss für die beliebte Laufserie “Salomon Trails 4 Germany presented by BUFF”. Die Talsperre Pöhl ist Sachsens drittgrößter Stausee und liegt eingebettet in eine reizvolle Mittelgebirgslandschaft. Besonders bei Wandersportlern ist das Gebiet längst mehr als nur ein Geheimtipp und damit mindestens genauso interessant für Trailrunner.

Nur eine Woche später, am 13. Mai 2018, gastieren Deutschlands Trail Runner im Sauerland, besser gesagt in Lennestadt. Fest steht, die zweite Station wird ein neues Highlight. Der national bekannte Rothaarsteig bietet feinste und anspruchsvollste Trails in allen Variationen. Der Rothaarsteig, auch „Weg der Sinne“ genannt, quert auf rund 20 Kilometern die Wanderregion Lennestadt und zeichnet sich besonders durch ungestörte Fernsichten aus.

Nach der Sommerpause geht’s zum großen Finale

Nach einer viermonatigen Sommerpause startet der zweite Teil der nationalen Laufserie am 22. September mit den Stopps in Albersweiler in der Pfalz und am 30. September in Blaubeuren auf der Schwäbischen Alb. Beide Startorte qualifizierten sich im Vorjahr durch eine erstklassige Organisation und beste heimische Trails „vor der Haustür“.

Die Finalrunde beginnt am 14. Oktober mit der neuen Location „Naturpark Taunus“. Direkt vor den Toren des Ballungsgebietes Rhein-Main, nur 30 km nordwestlich von Frankfurt, befindet sich der zweitgrößte Naturpark Hessens, der „Naturpark Taunus“. Die landschaftlich reizvollen Trails liegen in unmittelbarer Wurfweite des 881 m hohen „Großen Feldbergs“. Eine Woche später geht’s dann zum Grande Finale in den Frankenwald auf die sogenannten FrankenwaldSteigla. Das idyllische Kulmbach hat sich 2017 mit einer tollen Abschlussveranstaltung und besten Trails empfohlen. Am 21. Oktober stehen damit in der Stadt des Bieres auch die Sieger des sechsten und letzten Stopps der 2. Auflage der “Salomon Trails 4 Germany presented by BUFF®” fest.

Salomon Trails 4 Germany presented by BUFF – die Termine:

06.05.2018: Talsperre Pöhl (Vogtland)

13.05.2018: Lennestadt (Sauerland)

22.09.2018: Albersweiler (Pfalz)

30.09.2018: Blaubeuren (Schwäbische Alb)

14.10.2018: Naturpark Taunus (Hessen)

21.10.2018: Kulmbach (Frankenwald)