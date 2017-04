Event – Schuster Tegernseelauf 2017 powered by adidas Nur noch wenige Startplätze bei Deutschlands wohl beliebtesten Halbmarathon

Auch in diesem Jahr wird wieder der überregional beliebte Tegernseelauf stattfinden, bei dem bis zu 5.000 Laufsportler auf unterschiedlichen Distanzen an den Start gehen. Auch wenn der Termin noch in weiter Ferne scheint, wer am 17. September 2017 mit dabei sein will, sollte sich beeilen. Denn mittlerweile sind bereits 3.500 Startplätze vergeben. Wahlweise kann entweder ein Halbmarathon mit 21,1 km und der Umrundung des Tegernsees oder als kleinere Alternative zum Reinschnuppern auch ein 10km Lauf absolviert werden. Für die kleineren Durchstarter gibt’s den 5 km Jugendlauf und den 1,5 km Kinderlauf.

Wer sich also direkt einen Startplatz im Läuferfeld sichern will, sollte sich jetzt online anmelden, um nicht auf der Warteliste zu landen. Und die wird von Jahr zu Jahr länger. Kein Wunder, zählt der Tegernseelauf doch zu einem der schönsten Halbmarathons Deutschlands. Hier geht’s zur Online-Anmeldung: www.tegernseelauf.de