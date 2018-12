Pistentourengehen boomt besonders im Großraum von Alpen-Metropolen. Um sich allerdings abseits befestigter Pisten ohne größeres Risiko bewegen zu können, muss man die Grundlagen der Lawinenkunde kennen. Die Berg- und Skiführer von SnowHow sind Profis auf dem Gebiet und machen (Pisten-)tourengeher und aufstiegsorientierte Freerider fit fürs Gelände. In den SnowHow Tour Mehrtages-Workshops werden Planung, Vorbereitung und Routenwahl besprochen, genauso aber auch Gehtechniken und Gefahrenzeichen. Im Februar und im März haben Interessierte an drei Wochenenden die Möglichkeit, mit den SnowHow Bergführern auf Tour zu gehen und neben wichtigen Tipps und Infos auch Tourenideen aus den Regionen mitzunehmen. Infos und Anmeldung unter: www.snowhow.info

Workshops für Einsteiger und Forgeschrittene – die Termine:

SnowHow hat mit seinen Touren-Workshops das Angebot in drei Levels aufgebaut: Das erste Wochenende ist für Touren-Einsteiger, die zum ersten Mal die markierten Pisten verlassen möchten und in puncto Lawinenkunde noch unerfahren sind. Darauf folgt ein Wochenende in der Freeride City Innsbruck, bei dem es um das Auffrischen von Wissen geht und darum, den Horizont für Freerider mit kurzen Aufstiegen zu erweitern. Die Routen werden ans Gelände und an die Verhältnisse angepasst und mit Hilfe digitaler Instrumente geplant. In der Region Alpbachtal Wildschönau geht es dann im März darum, die ersten und besten Lines zu finden und mit reduziertem Risiko und unter professioneller Führung, die Möglichkeiten im Tal voll auszukosten. Verhalten im Notfall ist dabei immer Teil des Programmes. Denn den Umgang mit LVS-Gerät, Sonde und Schaufel kann man nicht oft genug üben.

08. bis 10. Februar 2019: SnowHow Tour für Einsteiger in der Freeride City Innsbruck (Kosten pro Person: 240,- Euro inkl. Leihausrüstung, Kosten für Unterkunft und Lifttickets nicht inkludiert, die Unterkunft muss selbst organisiert werden)

15. bis 17. Februar 2019: SnowHow Tour für Ambitionierte in der Freeride City Innsbruck (Kosten pro Person: 240,- Euro inkl. Leihausrüstung, Kosten für Unterkunft und Lifttickets nicht inkludiert, die Unterkunft muss selbst organisiert werden)

22. bis 24. März 2019: SnowHow Tour deluxe im Skijuwel Alpbachtal Wildschönau (Kosten pro Person: 320,- Euro inkl. Zweitagesskipass und Leihausrüstung

Die Unterkunft muss selbst gebucht werden)

Quelle: SnowHow

