„Soul of the Mountains“ ist ein Skitourenrennen der etwas anderen Art, bei dem es weniger um Bestzeiten als vielmehr um den Spaß am Wintersport geht. In Teams von vier bis sieben Personen können am 19. Januar 2019 sowohl Anfänger als auch ambitionierte Hobbysportler und Profis ab 12 Jahren gleichermaßen an den Start gehen – sofern mindestens eine Frau in der Mannschaft mit dabei ist. Skifahrerische Fähigkeiten sind nicht zwingend erforderlich, denn auf lawinensicheren und präpariertem Gelände geht’s am Samstag um 11 Uhr von der Talstation der Wettersteinbahn hinauf zur Gamsalm in der Ehrwalder Zugspitzregion. Am Ende stehen dann für jeden Teilnehmer rund 6 km Strecke und 610 Höhenmeter auf der Uhr. Runter kommen dann alle über die beleuchtete Ski-Piste.

Auch wir von airfreshing.com werden gemeinsam mit einem kleinen Team vom Isolationsspezialisten Primaloft® auf die Brettl steigen. Mit dabei ist ebenso Harry vom Auffimuasi-Blog, der aktuell selbst für die Sella Ronda Skitour trainiert. Mal schauen, wer am Ende den längeren Bart hat – wir oder der laufende Tausendsassa!? Nachmeldungen sind noch vor Ort möglich. Im Startgeld inbegriffen ist eine warme und kalte Strecken- bzw. Zielverpflegung, die Nutzung der Shuttlebusse für Sportler und Wechselkleidung sowie ein Startergeschenk im Wert von 50 Euro. Die Startgebühr in Höhe von 180 Euro bezieht sich dabei auf ein Team von vier Personen bzw. jeweils 40 Euro für jede weitere Person. Weitere Infos zum Skitouren-Event gibt’s auf der offiziellen Website unter: www.soul-of-the-mountains.com

Quelle: Soul of the mountains

