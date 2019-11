Wie geht der Schwung mit der Kniebeuge genau? Wie bequem sitzt eigentlich ein Telemarkschuh und wo überall lässt sich der elegante Skisport trainieren? Im Rahmen des Telemark Festivals in Hintertux (28.11. bis 1.12.2019) können sich am Samstag, den 30.11.2019, interessierte Ladies beim Womens Camp über den Telemarksport informieren. Hierfür wird die “Lufthansa Lounge” im Tuxer Ferner Haus eigens zur “Freeheeler Women’s Lounge” deklariert. Beim Kaffeekränzchen am Nachmittag mit Vesper Buffet können dann erste Erfahrungen ausgetauscht, neue Leute kennengelernt und beim bunten Abendprogramm des Festivals im Tux Center in Lanersbach gemeinsam mit der Telemarkszene gefeiert werden.

Zum exklusiven Package (1 Tag, 119 Euro) für die Damen gehören neben dem Skipass auch ein Yoga-Pilates-Warmup ab 10 Uhr sowie die Teilnahme am Telemark Workshop für alle Könnerstufen unter Anleitung ausgebildeter Guides. Auch neues Telemark-Equipment kann getestet werden, genauso wie Wintersportprodukte von Ringana Beauty, Medicon, Rab und Lowe Alpine. Weitere Infos zum Women’s Camp gibt’s unter: freeheeler.eu/woman’s-camp