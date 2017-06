Event – The North Face Mountain Festival 2016: Ultimatives Abenteuer-Wochenende vor spektakulärer Naturkulisse am Eiger

Vom 16. bis 18. September 2016 fand am Fuße des berühmten Eiger in Lauterbrunnen (Schweiz) das The North Face Mountain Festival statt. 600 Outdoor-Fans trotzten den nasskalten Wetterbedingungen und ließen den Alltag hinter sich. Egal, ob beim Wandern, Trailrunning, Klettern oder Canyoning, die zahlreichen Frischluftfreunde konnten sich sprichwörtlich draußen austoben und spannende Gespräche mit offiziellen The North Face Athleten führen, die sich bei allen Touren unter die Teilnehmer mischten. Besonders wagemutige Teilnehmer konnten sich sogar im Paragliding oder Rafting versuchen. Abgerundet wurde das rundum gelungene Aktiv-Wochenende noch durch interessante Vorträge, Workshops und Filmvorführungen.

Outdoor-Festival für jeden Geschmack und jede Leistungsstufe

Dem Ausrüstungsspezialisten The North Face war es wichtig, ein Outdoor-Festival zu organisieren, das sich an alle Leistungsstufen richtet und sowohl einfache wie herausfordernde Wanderungen, Trail-Läufe und Klettertouren unter der Führung des professionellen Athletenteams anzubieten. Mit dabei waren sogar Familien, die gemeinsam mit ihren Zöglingen die einmalige Gelegenheit nutzen wollten, erste Erfahrungen in den Bergen zu sammeln. Dabei vermittelten ausgebildete Bergführer und Sportler wertvolles Wissen rund um die verschiedenen Aktivitäten. Ebenfalls angeboten wurden auch Workshops zum Thema Expeditionsausrüstung oder Outdoor-Fotografie und die anwesenden TNF Athleten wie Hansjörg Auer, Tamara Lunger, Simone Moro und Jezz Bragg berichteten von ihren eigenen Erlebnissen von Expeditionen und begeisterten die Teilnehmer von ihrer Leidenschaft, mit der sie ihren Sport betreiben.