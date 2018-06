Event – The North Face Mountain Festival 2018 Ein Wochenende lang Klettern, Wandern und Laufen im Val San Nicolo

Auch in diesem Jahr heißt es wieder: Duffelbag packen, E-Mail-Autoresponder aktivieren und ab ins größte Abenteuerwochenende des Jahres. Das Mountain Festival von The North Face steht vor der Tür und lädt Outdoor-Begeisterte vom 27. Juli bis 29. Juli ins Val San Nicolo im norditalienischen Trentino. Eine begrenzte Anzahl von Tickets zum Preis von 149,- Euro sowie weitere Informationen gibt’s ab sofort unter: www.thenorthface.de/mountain-festival

Früher buchen, länger freuen und noch mehr Abenteuer erleben.

Klettern, Wandern und Laufen – vor der spektakulären Kulisse der Dolomiten wird jede Menge Action und Spaß geboten sein. Auch bei seiner dritten Auflage lockt das Festival wieder mit alpiner Atmosphäre, zahlreichen Outdoor-Aktivitäten sowie Workshops mit interessanten Themen wie beispielsweise Abenteuerfotografie oder Outdoor-Cooking. Auf der Basecamp-Bühne werden zudem Top-Musiker und Athleten für Unterhaltung sorgen. Conrad Anker und David Lama werden von ihrem zweiten Besteigungsversuch am Lunag Ri (6895 m) berichten, einem der letzten unbestiegenen Gipfel des Himalaya, bei dem alles anders kam, als geplant. Im Anschluss wird die Bras-Band Gallowstreet bis in die frühen Morgenstunden für Stimmung sorgen. All das und noch viel mehr wartet auf dem Mountain Festival im Val San Nicolo.

Folgende Leistungen sind im Festival-Ticket bereits enthalten:

– Alle organisierten Wanderungen, Trailläufe und Klettertouren, die den Kern der Wochenendaktivitäten darstellen undvon The North Face Athleten und lokalen Guides durchgeführt werden

– Vollverpflegung mit Abendessen am Freitag, Frühstück, Mittagessen und Abendessen am Samstag sowie Frühstück am Sonntag

– Alle Workshops und Vorträge im Basecamp

– Abendliches Unterhaltungsprogramm inkl. Live-Musik, Vorträge und Filmvorführungen

– Zeltplatz inkl. Nutzung aller vorhandenen Anlagen. Achtung: Ein eigenes Zelt muss mitgebracht werden!

– das Programm umfasst die Schwerpunkte Trailrunning, Wandern und Klettern, die nach unterschiedlichen Leistungsniveaus organisiert sind und online gebucht werden können. Achtung: Die Beschreibung der Angebote sollte sorgfältig gelesen werden, damit das passende Erfahrungslevel gebucht wird.

