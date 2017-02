Event – Thule FreerideTestival 2017 presented by BMW xDrive Testevent der Extraklasse in Saalbach, Warth-Schröcken und Kaunertal

Das THULE FreerideTestival presented by BMW xDrive geht in die nächste Runde: Über 30 Aussteller aus der Freeride-Branche werden in diesem Jahr ihre Produkte zum Test anbieten – und das vollkommen kostenlos. Egal ob Snowboards, Ski, Helme, Schuhe, Brillen und vieles mehr, ab dem 18. Februar kommen Wintersportfans in den Skigebieten Saalbach, Warth-Schröcken (11./12. März) und Kaunertal (25./26. März) voll auf ihre Kosten. Dazu gibt’s noch Experten-Tipps von THULE sowie von BMW Freeride-Athleten auf und abseits der Piste. Weitere Infos zum Event gibt’s hier.

Programm-Highlights beim Thule FreerideTestival 2017

THULE ermöglicht es den Teilnehmern vor allem, seine Ski- und Snowboardrucksäcke zu testen, wie z.B. den THULE Upslope 20L und die größere 35L Variante. Hiermit lässt sich jede Ausrüstung platzsparend, sicher und unkompliziert auf die Piste transportieren.

Im Zentrum der Veranstaltung stehen vor allem die Verbindung von Qualität, Komfort und Spaß. So hat BMW sich beispielsweise mit dem BMW xDrive Shuttle eine kostenlose Lösung für alle überlegt, die vom Ende jedes Freeride Runs mitsamt der Ausrüstung zurück zum Lift kommen wollen. Einfach vorab auf der offiziellen Website registrieren und sich einen BMW-Stocknagel als exklusive Eintrittskarte sichern – so wird das Freeride Vergnügen noch entspannter und die Ausrüstung gelangt in der THULE Dachbox sicher und bequem zur Talstation. Ein weiteres Highlight ist die THULE Challenge by iSki X mit der Aussicht auf tolle Preise im Gesamtwert von über 3.000 Euro. Mithilfe der iSki X App können im Skigebiet versteckte THULE-Produkte bei einer „virtuellen Schnitzeljagd“ gefunden werden. Wer mindestens drei Produkte findet, nimmt am Gewinnspiel teil.