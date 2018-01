Event – Thule FreerideTestival 2018 presented by BMW xDrive Perfektes Powder-Erlebnis in Saalbach, Warth-Schröcken und Kaunertal

Das THULE FreerideTestival presented by BMW xDrive feiert in diesem Winter

sein fünfjähriges Jubiläum: Drei Tourstopps in Saalbach (20. und 21. Januar 2018), Warth-Schröcken (10. und 11. März 2018) und auf dem Kaunertaler Gletscher (17. und 18. März 2018), ein umfangreiches Rahmenprogramm sowie die chillige Thule-Lounge und der kostenlose BMW xDrive-Shuttle lassen auch in diesem Jahr keine Wünsche offen und sind ein absolutes Muss für jeden Freerider und alle, die es noch werden wollen. Weitere Infos zum Test-Event gibt’s hier.

Programm-Highlights beim Thule FreerideTestival 2017

THULE ermöglicht es den Teilnehmern vor allem, das komplette Sortiment an Ski- und Snowboard-Rrucksäcken zu testen. Damit lässt sich jede Ausrüstung platzsparend, sicher und unkompliziert auf die Piste transportieren.

Auch 2018 haben sich die Programm-Planer des Thule FreerideTestival presented by BMW xDrive wieder ordentlich ins Zeug gelegt: Alle Tourstopps warten mit einem umfangreichen und auf die jeweilige Location perfekt angepassten Programm auf. Zwischen 25 und 50 Hersteller bieten vor Ort die einmalige Gelegenheit, das neueste Freeride-Equipment kostenlos und unverbindlich auf Herz und Nieren zu testen. Das bedeutet über 250 verschiedene Produkte aus den Bereichen Ski und Snowboard sowie weiteres Zubehör wie Rucksäcke, LVS-Ausrüstung, Brillen und mehr.Daneben werden den Freeride-Begeisterten viele verschiedene Workshops, Kurse und andere Side-Events geboten. Eines der Highlights ist dabei der kostenlose BMW xDrive Shuttle, der die Teilnehmer schnell, komfortabel und sicher vom Ende der besten Freeride-Runs zurück zum Lift bringt, während die Ausrüstung sicher in der Thule Dachbox verstaut wird. Und beim anschließenden Come-Together in der Thule Lounge lässt sich der Tag entspannt abschließen.