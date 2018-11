Trailrunning wird im Sommer 2019 um ein bisher noch fehlendes Kapitel erweitert. So werden im Salzburger Land vom 7. bis 9. Juni 2019 erstmals die Trailrun Worldmasters Saalbach ausgetragen. In acht Kategorien gilt es dabei getreu dem Motto „Become a legend“, in insgesamt acht Alterskategorien die Besten der Besten über die Distanzen Trail Short, Trail Medium und Trail Long zu ermitteln. Neben den jeweiligen Einzeltiteln wird zudem noch die höchste Auszeichnung vergeben – der WM-Titel im Trail Combined. Teilnahmeberechtigt sind alle Athleten und Athletinnen ab dem 40. Lebensjahr. Anmeldestart ist der 12. November 2018. Mehr Infos und die genauen Streckendetails gibt’s demnächst unter: www.trailrunworldmasters.com

Rüstige Trailrunner und laufende Youngtimer

Bei dem neuen Trail-Event in Saalbach werden jene Weltmeister gesucht, die keine Anfänger sind und über die notwendige Erfahrung und nachweisbare Erfolge verfügen. Lebende Legenden also – oder diejenigen, die es noch werden wollen. In insgesamt acht Kategorien werden die neuen Weltmeister und Weltmeisterinnen ermittelt: Master Men & Women (ab 40), Senior Master Men & Women (ab 50), Grand Master Men & Women (ab 60) sowie Senior Grand Master Men & Women (ab 65) gekürt. Das sportliche Ausrufezeichen dürfte aber der Kampf um das Weltmeisterschafts-Triple sein, der WM-Titel im Trail Combined. Am Ende der dreitägigen Masters-WM wird schließlich zusammengezählt und die schnellste Gesamtzeit aus den drei Rennen ermittelt.

