Event – Limone Extreme Skyrun 2016: Dynafit startet am Gardasee erstmals als neuer Trailrunning-Hauptsponsor

Der Skitouren- und Trailrunning-Experte DYNAFIT geht am 14. und 15. Oktober 2016 erstmals als Hauptsponsor beim Limone Extreme Skyrun an den Start, das zum vierten Mal als Finale der Skyrunner® World Series in den Kategorien Vertical & SkyRace fungiert. Die Partbnerschaft wurde für die nächsten drei Jahre ausgelobt und ist die logische Konsequenz, dass die Marke sich zunehmend auch im Trailrunningbereich aufstellt. Der populäre Wettbewerb findet jedes Jahr in den italienischen Bergen oberhalb des Gardasees, an der Grenze zwischen der Lombardei und dem Trentino statt. Alle Infos zum Trailrunning-Event und zur Anmeldung für Nachzügler gibt’s unter: www.limoneextreme.com

Trailrunning-Event der vertikalen Superlative

Nach Aussage der Marketingverantwortlichen bei Dynafit vereint der Wettkampf mit Vertical und Sky gleich zwei Disziplinen, mit denen sich die Bergsportmarke zu 100 Prozent identifiziert und die dafür benötigte Ausstattung anbietet. Am Freitag, den 14. Oktober, starten 200 Läufer zum „Limone Vertical Extreme“. Rund 1.100 Höhenmeter gilt es dabei auf weniger als drei Kilometern Strecke zu bewältigen und das alles bei einem Nachtrennen. Am Samstag, den 15. Oktober, starten die gut 650 Athleten schließlich zum „Limone Extreme Skyrace“, bei dem es auf 27 Kilometern ganze 2.450 Höhenmetern zu meistern gilt und sich die Weltelite der Skyrunner untereinander misst. Darüber hinaus bietet ein 10 Kilometer-Lauf ohne Teilnehmerlimit die Möglichkeit, als Einsteiger und/oder Jugendlicher in die Welt des Trailrunnings auf Wettbewerbsniveau hineinzuschnuppern. Start und Ziel befinden sich jeweils im Zentrum von Limone. DYNAFIT selbst schickt mit dem Schweizer Pascal Egli und dem jungen Italiener Luca Cagnati zwei Top-Athleten mit Aussicht auf vordere Plätze ins Rennen.