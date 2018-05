Event – Wings for Life World Run 2018 Charity-Lauf komplett ausverkauft – trotzdem dabei sein per Livestream & App

Mit 10.000 Anmeldungen ist der Wings for Life World Run 2018 in München ausverkauft. Trotzdem ist es dank der Wings for Life World Run App für jeden Laufsportler möglich, dennoch beim globalen Laufevent dabei zu sein. Und wer von der Couch aus mitfiebern will, kann dies per Livestream tun. Im Münchner Olympiapark an den Start gehen am 06. Mai um 13 Uhr nicht nur über 10.000 Teilnehmer, sondern parallel dazu auch Hundertausende weltweit. In der bayerischen Metropole mit dabei sind zudem der Topfavorit und Ultrarunner Florian Neuschwander, Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink, Windsurf-Weltmeister Philip Köster und Skibergsteiger Toni Palzer. Alle Infos zum Charity Run sowie zur “Wings for Life World Run App” gibt’s hier: www.wingsforlifeworldrun.com



Kein Startplatz? Kein Problem dank App Run und Livestream!

Wer keinen der begehrten Startplätze beim Münchner Wings for Life World Run ergatten konnte, kann dank der Wings for Life World Run-App trotzdem als offizieller Teilnehmer des Laufs antreten und ins globale Ranking mit aufgenommen werden. Zwar kostet die Anmeldung per App eine Gebühr von 20 Euro, dieser Betrag kommt jedoch zu 100% der Rückenmarksforschung zu Gute. Das virtuelle Catcher Car nimmt auch in der App nach 30 Minuten die Verfolgung auf. Wo man letztendlich unterwegs ist, spielt dabei keine Rolle: Das kann entweder auf der eigenen Lieblingsstrecke oder bei einem der zahlreichen organisierten App-Läufe passieren wie in Hamburg, Bremen, Duisburg oder Frankfurt am Main. Auch Samuel Koch ist wieder Teil des Wings for Life World Run und wird in seiner hessischen Heimat das Startsignal geben. Für alle, die lieber nur zuschauen wollen, bietet der Livestream am Veranstaltungstag die perfekte Möglichkeit, um keine Sekunde vom Wings for Life World Run 2018 zu verpassen.

Gemeinsam für ein Ziel – Laufgruppen der VIPs:

Wer bisher noch keinem Team beigetreten ist, könnte hier fündig werden: Flo Neuschwander will den Wings for Life World Run in München gewinnen. Für sein Team gilt die Devise – zusammen einmal um die Welt! Hier geht es zu seinem Team:http://bit.ly/WfLWR_Team_Flow

Schauspieler Samuel Koch ist seit einem Unfall querschnittsgelähmt. Den Wings for Life World Run unterstützt er seit der ersten Stunde: “Laufen für die, die es nicht können. Und ich bin einer davon: Ja, ich kann nicht mehr laufen und ich will es wieder können. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann es soweit sein wird.” Hier geht es zu seinem Team: http://bit.ly/WfLWR_Team_Samuel_Koch

Nach dem Meistertitel ist vor dem Wings for Life World Run. Der EHC Red Bull München Stammspieler Konrad Abeltshauser, lässt sich dieses „Heimspiel“ nicht entgehen. Quasi vor der eigenen Haustüre läuft er im Olympiapark für alle, die es nicht können. Hier geht es zu seinem Team: http://bit.ly/WfLWR_Team_Konrad_Abeltshauser

Anreise und Parkmöglichkeiten in München:

Der Olympiapark ist am einfachsten mit der U3 bis zur Haltestelle Olympiazentrum (ca. 10 Minuten Fußweg zum Coubertinplatz) zu erreichen. Alternativ mit der Tram 20 oder 21 bis zur Haltestelle Olympiapark West oder auch mit der Buslinie 144 bis zur Haltestelle Olympiasee. Wer mit dem PKW anreist, hat die Möglichkeit die öffentlichen Parkplätze auf der Parkharfe zu nutzen (Kosten: 5€ / Tag). In der Arena des Olympiastadions befindet sich der Drop Off der Shuttlebusse. Von hier aus geht es über die Treppen der Stadiontribüne in wenigen Schritten hoch zum Coubertinplatz (Start und Runners Village). Freunde und Verwandte können in einem extra Bereich auf der Zuschauertribüne im Olympiastadion die Ankunft der Teilnehmer feiern.

Streckenverlauf und Straßensperrungen:

Die Strecke in München verläuft vom Start am Olympiapark in Richtung Nordwesten aus der Stadt hinaus über die Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck. Die Straßen der Laufstrecke werden am 6. Mai aus Sicherheitsgründen in einem gewissem Zeitraum gesperrt sein. Die Polizei bittet alle Anwohner ihre Autos nicht auf den gesperrten Straßen zu parken und empfiehlt auf die U- und S-Bahnen auszuweichen. Die genauen Straßensperrungen können Sie der Grafik anbei und folgender Übersicht entnehmen: http://bit.ly/Strassensperrungen_2018

“Refresh, Recharge, Remember“ – Verpflegungsstationen unterwegs:

Neben Mineralwasser an den Verpflegungsstationen sorgt Gerolsteiner mit einem Refresh-Bogen auf der Strecke für eine ganz besondere Abkühlung bei hoffentlich sonnigen Temperaturen. Sobald die Teilnehmer durch den Refresh-Bogen laufen, macht Gerolsteiner ein ganz persönliches Foto. Anhand der Startnummer können sich die Teilnehmer ihr Foto im Anschluss an den Lauf online ansehen, es teilen und herunterladen. Neben dem Laufbild am Refresh-Bogen auf der Strecke wartet im Gerolsteiner Recharge-Zelt eine Fotobox auf die Läufer und Läuferinnen. Mehr Infos zur Aktion gibt’s unter: www.gerolsteiner.de

Topfit an die Startlinie mit musikalischer Unterstützung von Intersport

Bevor es os geht, gibt die Skibergsteigerin und Trailrunnerin Gela Allmann allen Teilnehmern auf dem Balkon vor dem Startbereich ein Warm-Up mit extra Power. Wer die Halbmarathon-Distanz knackt bevor einen das Catcher Car einholen konnte, der wird an der 21 Kilometer-Marke von einer Blaskapelle empfangen. Auch im Start- und Zielbereich wird mit einer Sambaband die Stimmung aller TeilnehmerInnen nach oben getrieben.