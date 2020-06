Das Women´s Summer Festival als Multi-Outdoor-Sport-Event in Ehrwald kann aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr leider nicht stattfinden. Dennoch hat die zuständige Eventagentur fiedler concepts alles dafür getan, dass die Veranstaltung dennoch stattfindet – wenn auch “nur” virtuell. So können sich interessierte Frauen online für das vom vom 10. – 12. Juli 2020 stattfindende Sporting Women Virtual Weekend anmelden und ein persönliches Programm aus Kursen und Workshops für ein individuelles Aktiv-Wochenende zusammenstellen. Die Teilnehmergebühr beträgt lediglich 49 Euro in denen neben einem umfangreichen Goodie-Bag und professionell angeleiteten Online-Kursen auch viele weitere Leistungen enthalten sind. Weitere Infos zum Event gibt’s unter: www.sportingwomen-weekend.de

Virtuelles Outdoor-Community-Event speziell für Frauen

Genau wie beim reellen Event werden die Frauen verschiedene Sportarten ausüben: Mountainbiken, Rennrad fahren, (Trail)Running oder Wandern. Die einzelnen Kurse und Sporteinheiten werden von jeder Teilnehmerin selbstständig im Alleingang umgesetzt, natürlich unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsregelungen im jeweiligen Bundesland. Darüber hinaus werden viele verschiedene Workshops und Kurse, wie zum Beispiel Yoga, Pilates, Functional Fitness, Barista- oder Fotografie-Workshop via Online-Conference-Tool oder per Video-Link zum Download angeboten.

Auch Special Guests als prominente Speaker und Athleten sind Teil des virtuellen Programms. Durch die Einführung eines Punkte-Systems wird zudem eine „Sporting Women Challenge“ ausgetragen, die den Ansporn zum Mitmachen steigern soll. Für jeden absolvierten Kurs gibt es eine bestimmte Anzahl von Punkten, mit denen sich die Teilnehmerinnen beim Erreichen einer festgelegten Summe für eine Sonderauslosung attraktiver Preise qualifizieren können. Generell sind in der Teilnehmergebühr u.a. folgende Leistungen enthalten: hochwertiges Goody Bag per Post nach Hause, Teilnehmerband als Markenzeichen der Community, Möglichkeit Vielzahl an Kurse zu buchen – von professionellen Trainern und Coaches, Möglichkeit eLearning Angebote zu nutzen – von professionellen Trainern und Coaches und die Möglichkeit im Rahmen von „Sporting Women Challenges“ weitere exklusive Specials sportlich zu gewinnen (z.B. Socken, Shirts, Headband).